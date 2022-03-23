Parlamenter Sisteme Said Nursi Bakışı: Millet ve Meclis hâkim, hükümet hizmetkârdır

Bediüzzaman padişahlığın hükümran olduğu bir devirde artık “ağalık” devrinin geride kaldığını ve ortak akılla kamuoyunun öne çıktığı bir dönemin açıldığını yazmıştı.

Eski Said Dönemi Eserleri’nden:

“Her bir zamanın bir hükmü ve hükümranı vardır. O zamanın makinesini çeviren bir ağa lâzımdır. İşte, zaman-ı istibdadın hâkim-i manevîsi kuvvet idi; kimin kılıcı keskin, kalbi kasî (katı) olsa idi yükselirdi. Fakat zaman-ı meşrutiyetin zembereği, ruhu, kuvveti, hâkimi, ağası haktır, akıldır, marifettir (bilgidir), kanundur, efkâr-ı ammedir (kamuoyudur)” sözleri bu hakikatin ifadelerinden (s. 217).

“Bir ince teli, rüzgâr her tarafa çevirebilir. Fakat icma ve ittihad ile (toplanıp birleşerek) hâsıl olan hablülmetin ve urvetülvuska (sağlam halat) değme şeylerle tezelzül etmez (sarsılmaz)” örneğiyle anlatılan şu gerçek de:

“Eski padişahların iradesini Ermeni rüzgârı ve ecnebi havası veya vehmin vesvesesi esmekle çevirebilirdi. Şimdi 300 ârâ-yı mütekabile ve efkâr-ı mütehalife (300 milletvekilinin farklı ve karşıt fikirleri) hak ve maslahattan başka birşey ile musalâha etmez.” (s. 223)

Şu söz de bu manaları tamamlıyor:

“O kadar geniş daire-i ahrara (hürriyetçilerin dairesine) efkâr-ı umumiyeden (kamuoyundan) başka serpuş (başlık, şapka) olamadığından, riyaset-i şahsiyenin (şahsa dayanan reisliğin) kat’iyen aleyhindeyim.” (s. 196)

Devamında “Reisimiz ancak hükümettir” diyordu Üstad, ama şunu da ilave ediyordu:

“Meşrutiyet (demokrasi) hâkimiyet-i millettir. Yani efkâr-ı ammenizin misal-i mücessemi (kamuoyunuzun cisimleşmiş örneği) olan meb’usan (milletvekilleri) hâkimdir; hükümet hâdim ve hizmetkârdır.” (s. 225)

“Meb’us hürdür, hiçbir tesir altında olmamak gerektir” (s. 224) sözünü de hatırlayalım

“Bu zamanda, yalnız kalb-i millet hükmünde olan meclis-i meb’usan ve fikr-i ümmet makamında olan meşveret-i şer’î ve seyf ve kuvvet-i medeniyet (medeniyetin gücü ve kılıcı) menzilinde bulunan hürriyet-i efkâr (fikir hürriyeti) devleti taşıyabilir ve idare ve terbiye edebilir” tesbiti ise (s.96) , çağda devletin dayanacağı üç temel direği vurguluyor.

Tek adam rejimini aşıp parlamenter sisteme dönüş mücadelesinin yoğunlaştığı bir süreçte, onu bu fikirleriyle de yad edyoruz.