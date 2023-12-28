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28 ARALIK 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Pençe-Kilit soruları

Kâzım GÜLEÇYÜZ
28 Aralık 2023, Perşembe
Son Pençe-Kilit şehitleri dualarla toprağa verilirken yaşanan ve iktidar blokunun yine “linç” boyutuna taşıdığı bildiri tartışması için en dikkat çekici değerlendirmelerden birini, siyaset dışı bir isim olarak ceza hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç yaptı:

“TBMM, terör saldırısı dolayısıyla bildiri yayımlama yeri değildir; yaşadığımız terörü ortaya çıkaran sebepleri ortadan kaldırmak için çözümler oluşturması gereken ve bunlarla ilgili kararların alınacağı yegâne kurumdur.”

Bu arada, Emekli Albay Orkun Özeller’in “Taktik olarak da, stratejik olarak da yanlış” diye eleştirdiği Pençe-Kilit operasyonu için CHP Genel Başkanı Özgür Özel de şu sualleri sıraladı:

“20 aydan beri devam eden bu operasyonun amacı ne, hedefe ulaştı mı, ulaştıysa niye oradayız? Ulaşmadıysa neden ulaşmadı? 

“Saldırıya uğrayan üs bölgelerinde terörist saldırıları, mevsim şartlarına karşı yeterli korumaya sahip olunmadığı için mi başarılı oluyor? Uygun şekilde tahkimat yok mu? Bu şartlarda koruyamıyorsak Mehmetçiğin güvenliği için başka tedbirler alınması gerekmiyor mu?

“Özellikle ‘altın saat’ olarak tabir edilen süre içerisinde sağlık desteği ve tıbbî müdahale için imkân ve kabiliyetler yeterli mi? Harp cerrahîsi ve askerî hastane mantığıyla mücadele etmek gerekirken 15 Temmuz sonrası kapatılan askerî hastaneler ve ortaya çıkan zaafiyet, bu ölümlerde ne kadar pay sahibi?”

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu’nun sorduğu sualler şunlar:

“Harekât icra eden komando tugayımızın yoğun karda yetersiz çadırlarda kaldığı, üssün güvenlik ve lojistik olarak sorunlu bir bölgede yer aldığı doğru mu? İddialar doğru ise bu konuda bir inceleme başlatıldı mı? Diğer üsler için gerekli önlemler alındı mı?”

Sorulması gereken diğer bazı sualleri de 3 Ocak 2017 tarihli yazımızda biz sormuşuz:

“Hedef olunan ve ağır zayiat verilen saldırılarda ilgili birimlerin tedbir ve hazırlık noktasında zaaf ve boşlukları varsa, göründüğü kadarıyla devamının gelmesi kuvvetle muhtemel yeni terör taarruzlarının tahribatını önlemek açısından, bu zaaf ve kusurların âcilen masaya yatırılıp giderilmesi gerekmez mi? Görünen o ki, bir yerlerde aksayan birşeyler var. Ve bu aksamaların, devletin ilgili birimlerinde hız kesmeden devam eden görülmemiş tasfiye dalgalarıyla bir alâkası olup olmadığının da ayrıca sorgulanması icab etmiyor mu?”

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