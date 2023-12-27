Pençe-Kilit’te ezber bozan yorumlar

Ülkenin yerel seçim sürecine girdiği ve son AİHM kararlarıyla ibrenin hukuka dönme işaretleri vermeye başladığı bir ortamda yüreğimizi bir kez daha yakan şehit haberleri üzerinden birileri yine “kana kan intikam” naraları atıp terör eksenli gerilim ve kutuplaştırma siyasetini tırmandırırken, İncirlik’te görev yaparken ABD’nin verdiği madalyayı reddetmesiyle hatırlanan Emekli Albay Orkun Özeller, Pençe-Kilit operasyonu için KRT’de şunları söylemiş:

“Irak’ın kuzey bölgesini gezmiş dolaşmış bir subayım. En iyi bildiğim bölgeler de o bölgeler. Pençe-Kilit harekâtı stratejik olarak da, taktik olarak da yanlış. Kendime çok kızıyorum. Bunu yaklaşık bir yıldır, ‘Türk Silahlı Kuvvetlerini yıpratmak maksatlı açıklamalar yapıyor’ denir diye hep yuttum. Dolayısıyla kendimi bu şehitlerden sorumlu tutuyorum. Çıkıp bunları konuşmadığım, anlatmadığım için. Kendimi de bundan vicdanî olarak sorumlu hissediyorum.

“Hulusi Akar, o birlikleri o bölgeye soktu, şu anda ceremesini çekiyoruz. Bir harekât planlanırken şehitleri, yaralıları nasıl tahliye edersin, bunlardan başlarsın. O kadar derine inilmiş bir bölge ki, orada görev yapan arkadaşlarımız var. Onlarla da görüşüyoruz, bize anlattıklarını biliyoruz. Belki komutanlarına anlatamıyorlar veya anlattıkları komutanları bunları dinlemiyor.

“Kendilerine bunu istedikleri yerde anlatabilirim. Operasyonları ne için yaptığınız önemli. Hududu korumak için mi? Ben oradaki birliklerin yarısıyla hududumu korurum.”

2001’de mühendis subay olarak Hava Kuvvetlerine katılan ve 2013’ten 15 Temmuz’a kadar MSB iç denetçisi olarak görev yaparken KHK ile ihraç edilen Av. Levent Mazılıgüney de şehitler için şunları yazmış:

“Mehmetçik gariptir. Kar kış demez, verilen emre koşulsuz itaat eder, kahramanca şehit olur. Sonra kimse neden şehit oldu ana kuzuları diye de soramaz. Garibanın şehadeti üzerinden önce sahte kahramanlıklar, sonra toplumu bölecek yaftalar türetilir. Harekât planları gibi, sahte kahramanlıklar da masa başından ya da kürsüdendir.

“Her bir asker, kahraman silah arkadaşlarının önünde siper olamadığına kahrolur, sonra derin derin düşünüp, 40 senedir bit(iril(e))meyen belâyı, bu belânın üzerinde hamaset yapanları düşünür, daha çok kahrolup boğazında düğümlenenlerle yutkunur.

“Terörü yapan, destekleyen ve siyasetine alet eden herkese binlerce lânet ediyorum.”