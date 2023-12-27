"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 ARALIK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Pençe-Kilit’te ezber bozan yorumlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ
27 Aralık 2023, Çarşamba
Ülkenin yerel seçim sürecine girdiği ve son AİHM kararlarıyla ibrenin hukuka dönme işaretleri vermeye başladığı bir ortamda yüreğimizi bir kez daha yakan şehit haberleri üzerinden birileri yine “kana kan intikam” naraları atıp terör eksenli gerilim ve kutuplaştırma siyasetini tırmandırırken, İncirlik’te görev yaparken ABD’nin verdiği madalyayı reddetmesiyle hatırlanan Emekli Albay Orkun Özeller, Pençe-Kilit operasyonu için KRT’de şunları söylemiş:

“Irak’ın kuzey bölgesini gezmiş dolaşmış bir subayım. En iyi bildiğim bölgeler de o bölgeler. Pençe-Kilit harekâtı stratejik olarak da, taktik olarak da yanlış. Kendime çok kızıyorum. Bunu yaklaşık bir yıldır, ‘Türk Silahlı Kuvvetlerini yıpratmak maksatlı açıklamalar yapıyor’ denir diye hep yuttum. Dolayısıyla kendimi bu şehitlerden sorumlu tutuyorum. Çıkıp bunları konuşmadığım, anlatmadığım için. Kendimi de bundan vicdanî olarak sorumlu hissediyorum.

“Hulusi Akar, o birlikleri o bölgeye soktu, şu anda ceremesini çekiyoruz. Bir harekât planlanırken şehitleri, yaralıları nasıl tahliye edersin, bunlardan başlarsın. O kadar derine inilmiş bir bölge ki, orada görev yapan arkadaşlarımız var. Onlarla da görüşüyoruz, bize anlattıklarını biliyoruz. Belki komutanlarına anlatamıyorlar veya anlattıkları komutanları bunları dinlemiyor.

“Kendilerine bunu istedikleri yerde anlatabilirim. Operasyonları ne için yaptığınız önemli. Hududu korumak için mi? Ben oradaki birliklerin yarısıyla hududumu korurum.”

2001’de mühendis subay olarak Hava Kuvvetlerine katılan ve 2013’ten 15 Temmuz’a kadar MSB iç denetçisi olarak görev yaparken KHK ile ihraç edilen Av. Levent Mazılıgüney de şehitler için şunları yazmış:

“Mehmetçik gariptir. Kar kış demez, verilen emre koşulsuz itaat eder, kahramanca şehit olur. Sonra kimse neden şehit oldu ana kuzuları diye de soramaz. Garibanın şehadeti üzerinden önce sahte kahramanlıklar, sonra toplumu bölecek yaftalar türetilir. Harekât planları gibi, sahte kahramanlıklar da masa başından ya da kürsüdendir. 

“Her bir asker, kahraman silah arkadaşlarının önünde siper olamadığına kahrolur, sonra derin derin düşünüp, 40 senedir bit(iril(e))meyen belâyı, bu belânın üzerinde hamaset yapanları düşünür, daha çok kahrolup boğazında düğümlenenlerle yutkunur. 

“Terörü yapan, destekleyen ve siyasetine alet eden herkese binlerce lânet ediyorum.”

Okunma Sayısı: 387
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'de insani felaket kötüleşiyor

    Ateşli çocuğu okula göndermeyin

    Hastalar kovid mi grip mi belli olmuyor

    Her gün en az 106 çocuk öldürüldü

    Bilgi ve veri okuryazarlığında sondan üçüncüyüz

    Bütçe açığı borçla kapatılacak

    Faize her saat 3 milyon dolar

    Hukuk devletinde böyle şey olmaz

    Muhammed Salah: Lütfen onları unutmayın

    Akademik özgürlükte diplerdeyiz

    Papa: Barış için dua edelim

    Gazze yoğun saldırı altında

    'Muhtar kendisine teslim edilen tebligatı götürmekten sorumlu değildir'

    Gazzeli çocuklar: "Yaşamak istiyoruz", "Nerede uyuyacağız?"

    Proje eksik, yapı malzemesi yetersiz, işçilik hatalı...

    'Tel Aviv zorlu bir geri sayım beklemeli'

    Euro-Med, İsrail'in infazlarını UCM'ye gönderdi

    Japonya: Terör örgütü PKK'yı ve eylemlerini kınıyoruz

    Ukrayna: Novoçerkassk çıkarma gemisini vurduk

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Pençe-Kilit’te ezber bozan yorumlar
    Risale-i Nur'dan

    İnsana en lâzım iş, en mühim vazife...
    Cevher İLHAN

    Şehitler üzerinden siyaset
    M. Latif SALİHOĞLU

    En şiddetli zelzele
    Prof. Dr. İlyas Üzüm

    Dört mezhebin içtihatları tükenmez bir define
    Sebahattin YAŞAR

    Yüzü güldürmeyen kazanmaklar
    Raşit YÜCEL

    Kumarın adı
    Ali FERŞADOĞLU

    Gazze’nin gazını almak ve cihad-ı mânevî
    Orhan Ali YILMAZ

    Yeni Türkiye Yüzyılı: TÜİK’e göre kazanıp ENAG’a göre harcamak...
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.