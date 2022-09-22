Provokasyonlara dikkat

Seçim süreci ilerledikçe, kaybetme paniği gittikçe büyüyen iktidarın o telâşla yaptığı hazırlıklar hızlanırken, yükselişi hız kesmiş gibi görünen 6’lı masanın bu duraksamayı aşmak için, yavaşlamaya yol açan sebepleri izale edip ses getirecek ataklarda bulunması gerekiyor ve bekleniyor.

Bu arada muhalefetteymiş gibi görünüp tersten iktidar hesabına çalışan siyasî aktörlerin farklı atraksiyonları da devam ediyor.

Maksat havayı bulandırarak en azından kararsızlıkla bocalayan zihinleri şaşırtmak.

Bu gayet kritik ve kaygan süreçte çok taraflı provokasyonlar da birbirini takip ediyor. Bunların en fazla öne çıkanları dindar cenahtan sâdır olup “laikçi-çağdaş” çevrelere ve karşısında da “laikçi” kanat kaynaklı olup dindar-muhafazakâr kesimlere yönelik olanları.

En son örneklerden biri, zaman zaman tartışmalı beyanlarıyla gündeme gelen bir “tarikat hocası”nın son olarak sarf ettiği “Çok vatan haini var, temizlik gerekecek” sözleri.

Kayseri 2’nci Ana Bakım Fabrikasında başörtüsü yasağı getirdiği için MSB tarafından açığa alınan Müdür Albay İlhan Coşkun’un girişimi de mukabil cenahtaki güncel örnek.

Sağduyu ve sükûnete her zamankinden daha fazla ihtiyaç hissedilen bir süreçte sergilenen bu atraksiyonlara bir mana verebilmek mümkün değil. Ne o sözler bir “hoca”ya yakışıyor, ne de başörtüsü yasağının TSK dahil her yerde kalktığı bir ortamda bu yasağı hortlatma girişiminin bir mantığı olabilir...

Nitekim ikisi de bazı marjinal kesimler dışında kamuoyunda mâkes bulamadı, bulması da mümkün değil. Aklıselim çizgisinde buluşan çoğunluk bunlara itibar etmedi.

Provokasyona açık bir diğer adres HDP.

Özellikle 6’lı masanın içine fitne sokmak için iktidar çevrelerinin her fırsatta kullanmaya çalıştığı bir alan burası. Bilhassa İyi Parti içinde tuzağa düşenler oluyor, ama parti yönetimleri işin büyümesine fırsat vermiyor.

Bu konuda demokrasi prensipleri çerçevesinde ortak bir duruşun geliştirilmesi, söz konusu tuzakları temelden bozarak boşa çıkaracak en sağlam ve kestirme formül olur.

HDP’nin PKK karşısında net bir tavır alması da provokasyonların önünü tümüyle keser.

Dileğimiz, her kesimin böyle bir dikkat, teyakkuz ve hassasiyet içinde hareket etmesi.