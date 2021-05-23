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23 MAYIS 2021 PAZAR - YIL: 52

Psikolojik harekât ve cemaatler

Kâzım GÜLEÇYÜZ
23 Mayıs 2021, Pazar
Yıllardır farklı tekniklerle uygulanagelen psikolojik harekât planlarıyla öngörülen belli başlı hedefler şöyle ifade ediliyor:

“Hedef kitlede belirsizlik oluşturmak, şüphe yaymak, kendine olan güveni kaybet(tir)mek, geleceğe olan umudunu azaltmak, bıkkınlık meydana getirmek, moralini bozmak, güçsüz oldukları kanaatini hâkim kılmak...”

Buradaki hedef kitleden özellikle kast edilen, elbette ki “irtica” kapsamında görülen ve gösterilen cemaat ve tarikatlar başta olmak üzere gönüllü hizmet grupları. Demek ki, cemaatleri zaafa uğratmak ve içeriden çökertmek için bu taktiklere de başvuruluyor.

Bu maksatla, cemaatlerin bünyesinde şu veya bu sebeple ortaya çıkan bazı boşluklar kullanılıp belirsizlik oluşturulmaya çalışılırken, mensupları arasında, birbirlerine karşı şüphe uyandırılmak isteniyor. Kendilerine, cemaatlerine ve hizmetlerine duydukları güvenin sarsılması hedefleniyor. Geleceğe yönelik umutlar söndürülmek suretiyle hem mevcut hizmetler sabote edilmek, hem de yeni hizmet projeleri engellenmek isteniyor.

Korkutma ve yıldırma taktikleriyle cemaat mensuplarının bıkkınlık-bezginlik psikolojisine sokulması, morallerinin bozulup şevklerinin kırılması için propaganda yapılıyor. 

Öncelikle şunu ifade edelim:

Bu psikolojik harekât taktikleri, Üstadın lâhika mektuplarında talebelerin şevk, gayret ve dinamizmlerini en ağır ve olumsuz şartlarda bile diri tutmayı amaçlayan tavsiye, telkin, ihtar ve ikazlarının ne kadar önemli olduğunu çok daha net ve çarpıcı bir şekilde kavramamızı sağlıyor. Ve lâhika mektuplarını bu gözle okuduğumuzda bunun çok sayıda ilginç ve manidar örneğiyle karşılaşıyoruz.

İşte bu örneklerden bazıları:

* Me’yus olmayınız. Hem merak ve telaş etmeyiniz, inayet-i Rabbaniye inşaallah imdadımıza yetişir. (...) Bizi birbirinden ve Nurlardan kaçırmak planları dahi akim kalacak... 

* Şimdi en ziyade bizi ve Nurları vurmak ve sarsmak için en fena plan, Nur Talebelerini birbirinden soğutmak, usandırmak ve meşrep ve fikir cihetinde birbirinden ayırmaktır.  

* Nurlarla meşgul oldukça sıkıntılar azalıyor. Vazifemiz Nurlarla iştigaldir, geçici şeylere ehemmiyet vermemek, sabır ve şükretmektir. İhtiyat, temkin ve meşveret lâzım. 

* Sizin sebat ve metanetiniz, masonların ve münafıkların bütün planlarını akim bırakıyor. 

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