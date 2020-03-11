Putin’in ayetli mesajı ve halimiz

Moskova zirvesine kadar bizdeki hava, Rusların şehit ettiği askerlerimizin intikamını rejimden alırken, terör örgütleriyle bir tutulup açık hedef haline geldikleri ilan edilen rejim güçlerine karşı “omuz üstünde baş bırakmama” tehditleri eşliğinde “savaş” açılmasıydı.

Tam savaş moduna giren iktidar medyasında âlâyı vâlâ ile yer alan haberlere göre hedefteki rejim generallerinin vurulduğu, uçaklarının düşürüldüğü, üs ve tesislerinin tahrip edildiği, askerlerinin “etkisiz hale getirildiği” bu savaş Fetih Sûreleri, dualar, Cuma hutbeleri desteğinde sürdürülürken “küffarla cihad”a dönüşmüştü.

Taarruz tamgaz devam ederken ateşkes beklentisiyle gidilen Moskova’dan çıkan o yöndeki sonuç bu havayı bir anda değiştirdi ve “Müslümanın Müslümanı vurması bitsin” temennîsi dile getirilir hale gelindi.

Bu durum bize geçtiğimiz Eylül ayında Ankara’da düzenlenen ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin de katıldığı üçlü zirveden sonra Putin’in verdiği ayetli mesajı hatırlattı.

“Hepiniz Allah’ın ipine sımsıkı sarılın, bölünüp ayrılmayın. Allah’ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın: Hani siz birbirinize düşman idiniz de Allah kalplerinizi birbirine ısındırmış ve Onun lütfu ile kardeş oluvermiştiniz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken oraya düşmekten de sizi O kurtarmıştı. Allah size âyetlerini böylece açıklıyor, tâ ki doğru yola eresiniz.”

Âl-i İmran Sûresinin bu mealdeki 103. ayetini aktaran Putin “Sizi bölen konular arka planda olmalı, manevî yakınlık ön plana çıkmalı. Şiddetin kabul edilmezliği konusunda Kur’an’da ayetler var” da demişti.

Kimi Rus uzmanların yorumuna göre Putin’in bu hatırlatma ve çağrısı Suriye’nin yanı sıra Yemen başta olmak üzere Ortadoğu’daki bütün çatışmaları ve Suudi Arabistan-İran gerilimini de kapsıyordu.

Sözlerinin arasında “Birbirinizle çatışırsanız biz size daha çok silâh satarız” diyerek ince bir dokundurma daha yapan Putin’in bu ikazı son derece düşündürücü, ibretli ve acı.

Müslümanlar kendi mukaddes kitaplarında yer alan ve hocalarının her fırsatta tekrarladığı, ama gereğine uymayıp tam tersine davrandıkları çok önemli bir mesajı bir de Putin’in ağzından dinliyorlar!

Ama yine sadece dinlemekle kalıyorlar! Ne kadar hazin...