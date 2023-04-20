Ramazan-1444

Zaman hızla akmaya ve ömür sermayesi azalmaya devam ederken, bir Ramazan’ın daha son gününe eriştik.

Son yılların Ramazan’larını 15-20 Temmuz sürecinin ve tek adam rejiminin hukuk tanımaz uygulamalarıyla yol açılan mağduriyetlerin getirdiği burukluk içinde yaşadık.

Sonra gelen korona musibetiyle, kapanan camilerde cemaatle vakit, Cuma ve bayram namazı bile kılamadığımız dönemler oldu.

Ardından bela ve musibetler sökün etti.

En son, kaç canı kurban verdiğimiz hâlâ meçhul olan 6 Şubat depremleriyle sarsıldık.

Ve gittikçe derinleşen ekonomik krizde, evvelce benzeri görülmemiş boyutlara ulaşan hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı geldi.

2023-1444 Ramazan’ını bunların ve neticelerinin iç içe geçtiği bir ortamda idrak ettik.

Deprem sonrasında bile KHK ayrımcılığının inatla sürdürülmesi, sahur operasyonlarıyla yapılan hukuksuz gözaltıların ve tutuklamaların tamgaz devam etmesi, hâlâ ders ve ibret alınmadığını gözler önüne serdi.

Oysa olup bitenler öylesine ibret dolu ki!

Bütün bu sıkıntı, afet ve musibetler,

İlahî düzen ve ahengi doymak bilmez bir aç gözlülük ve hırsla tahrip edip bozmanın;

Yaratılış gayelerinden uzaklaşmanın;

Adaletten ayrılıp zulme sapmanın;

Gark olunduğumuz bunca eşsiz nimetler karşısındaki şükürsüzlük ve nankörlüğün...

Daha bu dünyada iken getirdiği sonuçlar.

Bunların bir de öbür taraftaki hesabı var.

6 Şubat depremlerinde gözlenen kıyamet sahneleri, bunca yaşananlardan ibret alınmadığı takdirde büyük kıyamete de dolu dizgin gidilmekte olduğunun habercileri.

Öncelikle kendimizden başlayarak bunun farkına ve idrakine varabilmek çok önemli.

Eğer olup bitenlerden doğru dersler çıkarıp gereğine uymayı başarırsak, yaşadığımız kayıplar ve çektiğimiz acılar keffaret hükmüne geçer; “cinayetin neticesi” olan musibetin “mazi günahını sildiği” bir aşamaya ulaşırız.

Bir sonraki merhalede de aynı musibet, mükafatın mukaddemesi, başlangıcı olur.

Ve “En büyük saadetler büyük ve acı felaketlerin neticesidir” hakikati tahakkuk eder.

Ramazan ve bayramları son yılların burukluğundan çıkarıp layıkıyla yaşanır hale getirmenin yolu bu manalara riayetle açılabilir.