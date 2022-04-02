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2 NİSAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Ramazan’lar niye buruk?

Kâzım GÜLEÇYÜZ
02 Nisan 2022, Cumartesi
Son yılların Ramazan’ları malûm sebeplerle buruk geçiyor. Bunların başında 15-20 Temmuz sürecinde yapılan, öncesinde benzeri görülmemiş hukuksuzluklar geliyor.

Hukukun en temel prensipleri ve hiçbir hal ve şart altında dokunulmaması gereken insan hakları çiğnenerek yapılanların yol açtığı mağduriyetler nice aileyi perişan etti.

Sayılarını tam olarak bilemediğimiz farklı yaşlardaki nice masum çocuk, teröristlikle suçlanıp zindana tıkılan anne ve babalarına, anne-babalar da evlatlarına hasret bırakıldı.

Yüzlerce bebek demir parmaklıkların gerisinde, koğuşların beton zeminlerinde ezan sesi duyamadan büyümeye mahkûm edildi.

Buruk iftar ve sahur sofraları zehir oldu.

Bu yürek yakıcı haller karşısında sergilenen genel duyarsızlık, ayette haber verilip ikazı yapılan umumî musibetleri celb etti.

Depremler, seller, yangınlar peşpeşe geldi.

Bunlar da ekseriyeti uyandırmaya yetmeyince, salgın hastalıkla imtihan edildik. Nice canı kurban verdiğimiz pandemi sürecinde, kalanlar için de, tutarsız uygulamalar ve anormal kısıtlamalar hayatı iyice zorlaştırdı.

Camiler cemaatle namaza kapatıldı; Cuma, teravih, bayram namazlarının bile kılınamadığı dönemler oldu. Toplu iftar davetleri verilemedi. Ramazan’ların rengi soldu.

Pandemi devam ederken, salgının da etkisiyle ağırlaşan ekonomik kriz, her alanda ard arda gelen fâhiş zamlarla daha da derinleşti.

Elektrik, doğalgaz, akaryakıt zamları diğer zamları da tetikledi. Tarım ve hayvancılıkta ithalâta ağırlık veren politikalar, iç sebeplere kur artışı ve savaş gibi faktörlerin de eklenmesiyle temel gıda fiyatlarında bir türlü önlenemeyen anormal yükselişlere yol açtı.

Daha yılın ilk üç ayı dolmadan eriyen asgarî ücretin ve zaten yetersiz  olan maaş zamlarının, hızla yükselen fiyatların çok gerisinde kaldığı ve bu artışlara yetişemediği çok anormal bir hayat pahalılığı ortaya çıktı. Ve iktidar zenginleri dışında çoğunluğu feryat ettiren derd-i maişet çok büyük bir afete dönüştü.

Nice kul hakkının çiğnendiği, adaletin yerlerde süründüğü ve mazlumların âhının Arşa çıktığı bir süreçte bu hallere karşı sergilenen duyarsızlığın davet ettiği yeni bir afet.

Hâlâ ibret alınmayacak mı?

Ramazan’ımız mübarek olsun...

* **

Son şahitlerden, 15-20 Temmuz süreci mağduru “Topal Hafız” Ali Osman Karahan’ın vefat haberini teessürle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Ailesinin ve Nur camiasının başı sağ olsun. Rabbimiz Cennetinde buluştursun.

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