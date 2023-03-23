Ramazan ve Bediüzzaman

Hayatı boyunca Ramazan’ı, “fânî ömrü bâkîleştirme” vesilelerinden biri olarak görüp o şekilde değerlendiren ve bir Ramazan—ve Kadir—gecesinde vefat eden Üstadı, bu yıl 63. vefat yıldönümünün Ramazan başına tevafuk ettiği bir günde yad ediyoruz.

Gerek Üstadın hayatına, gerekse Risale-i Nur’a bu açıdan baktığımızda, bizlere yep yeni ufuklar açan manalarla karşılaşıyoruz.

Üstad, Ramazan’ları, bir anını bile zayi etmeyen bir teyakkuzla yaşadığı uzun ve bereketli ömrünün diğer vakitlerinden çok daha farklı bir hassasiyetle değerlendirmiş.

Hem gündüzleri, hem de geceleriyle.

Zindanlarda, sürgünlerde, çok ağır baskı ve tazyikler altında, zehirlenme neticesi duçar olduğu son derece ağır hastalık hallerinde bile Ramazan’a özel ubudiyet vazifelerinde en küçük bir aksamaya meydan vermemiş.

Bunun yanında, yine o şartlarda eserlerini yazmaya devam etmiş. Ayetü’l-Kübra, Otuzuncu Lem’a ile Otuz İkinci Söz’ün bazı bölümleri, Lemaat, Emirdağ Çiçeği, Leyle-i Kadir’de ihtar edilen bir mesele-i mühimme ve çok sayıdaki lahika mektupları bunlardan.

Bu eser ve bahislerle okurlarının hem tahkikî imanda derinleşip yükselmelerini, hem Kur’an hakikatlerini çok daha iyi anlayıp hazmetmelerini sağlamış, hem de çağın nabzını tutup insanlığın hakikat arayışını Kur’an perspektifiyle esaslı bir şekilde tahlil etmiş.

Ramazan Risalesinde orucun 70’ten fazla hikmetinden dokuzunu anlatırken, nefis terbiyesi, ruhun tekâmülü, insanı meleklerin de üzerine çıkaran bir manevî yükseliş fırsatı vermesi, bu ayda indirilen Kur’an’a yeni nâzil olmuşçasına muhatabiyetin sırrını açması gibi mana ve hikmetlere dikkatleri çekmiş.

Bu mübarek ay için “Muvaffak olanın ömrüne bin ömür katar. Dakikası bir gündür. Saati iki ay, günü birkaç sene hükmünde bir ömr-ü bâkîdir” diyen Üstad, ömrünün bütün Ramazan’larını bu şuur ve idrakle yaşamış.

Böylece eserlerinde çok vurguladığı “fânî ömrü bâkîleştirme”nin fiilî ve müşahhas bir örneğini bizzat kendi hayatıyla gösterirken, bunu örnek alan her bir ferdin manevî kazanımlarını şirket-i maneviye sırrıyla ortak havuzda toplamanın “sistem”ini de tesis etmiş.

Hz. Peygamberin (asm) bütün çağları kuşatan “sistem”inin “ahirzaman şubesi” olarak.