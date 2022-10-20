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20 EKİM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Resmî ideolojiden hep aynı tuzaklar

Kâzım GÜLEÇYÜZ
20 Ekim 2022, Perşembe
Cumhuriyet adı altındaki tek parti ve tek adam rejimini Takrir-i Sükûn Kanunu ve istiklal mahkemeleriyle tesis eden resmî ideolojinin, ömrünü uzatmak için yaptırdığı ihtilaller sonrasında da hep benzer yöntemleri kullandığı görülüyor.

Özellikle 12 Eylül’den bugüne uzanan süreçte bunların farklı versiyonları uygulanmış.

12 Eylül cuntasının basına yaptığı baskılarda, “terörle etkili mücadele” gerekçesiyle darbe anayasasına konulup zaman içinde genişletilen hedeflere karşı kullanılan Devlet Güvenlik Mahkemeleri devreye alınmış.

1990’da Ankara Kocatepe Camiinde okutulan Bediüzzaman Mevlidi için rahmetli Kutlular Ağabey ve diğer Yeni Asya mensuplarının DGM’lik olması bunun örneklerinden biri.

Aynı dönemde ANAP iktidarının çıkardığı  kararnameyle OHAL valilerine hâkim-savcı-askerî personel dahil herkesi bölge dışına çıkarma ve haberleri sansür yetkisi verildi.

Ve bu KHK’nın çıkarıldığı Nisan-1990’dan bir buçuk yıl sonra, 20 Ekim 1991’de yapılan seçimde ANAP sekiz yıllık iktidarını kaybetti.

12 Eylül’ün sivil uzantısı olan ANAP’ın 28 Şubat ürünü bir devamı olduğunu bilhassa 15-20 Temmuz süreciyle tek adam rejimindeki uygulamalarıyla gösteren AKP’nin de giderayak bir sansür kanununu dayatması, gayet enteresan ve manidar bir benzerlik. 

28 Şubat sürecinde “irtica” adı altında dindarlara ve bu meyanda özellikle Yeni Asya’ya karşı kullanılan DGM’lerin, AKP’nin ilk yıllarındaki AB reformları çerçevesinde kaldırılmasından sonra, yerine ikame edilen özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin de o sırada yapılan kimi yorumlarda belirtildiği gibi  “üniformasız DGM’ler” olarak kurgulanması ise, derin mahfillerin yeni bir tuzağıydı.

Ve bu durum, 15-20 Temmuz sürecinde bu mahkemelerin kullanılış tarzı ortaya çıktığında çok açık şekilde görüldü ve anlaşıldı.

Bu süreç başlamadan önce sulh ceza mahkemelerinin yoğun tutuklamalarda aktif şekilde devreye sokulacak bir formatta yapılandırılması da aynı planın bir parçasıydı.

Keza Yargıtay’ın, önüne gelen mahkûmiyet kararları için adeta otomatik onay makamı konumuna getirilmesi ve dahası AYM’nin bile büyük ölçüde o çizgiye çekilmesi de.

Sansür kanunu böyle bir yargı yapılanmasının refakatinde uygulamaya konulacak...

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