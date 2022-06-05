Risale-i Nur’a sadakat ve şahs-ı manevîde erimek

Risale-i Nur Külliyatındaki en az her 15 günde bir okumamız tavsiye edilen tek eser olan İhlas Risalesi’ndeki mesajlardan biri:

“Ehl-i tasavvufun mâbeyninde fenâ fi’ş-şeyh, fenâ fi’r-resul ıstılahatı var. Ben sufî değilim. Fakat onların bu düsturu, bizim meslekte fenâ fi’l-ihvân suretinde güzel bir düsturdur. Kardeşler arasında buna tefânî denilir. Yani, birbirinde fâni olmaktır. Yani, kendi hissiyat-ı nefsaniyesini unutup, kardeşlerinin meziyat ve hissiyatıyla fikren yaşamak.”

Bu ifadelerde görüldüğü gibi, Üstad “fenâ fi’ş-şeyh, fenâ fi’r-resul” gibi tabirlerin tasavvufa has olup, Risale-i Nur mesleğinde bunların yerini “kardeşlerin birbirinde fâni olması” anlamındaki tefânînin aldığını belirtiyor.

“Fenâ fi’ş-şeyh, fenâ fi’r-resul” ıstılahları gibi “fenâ fi’l-üstad, fenâ fi’s-Said” tabirlerine de Külliyatın hiçbir yerinde rastlamıyoruz.

Buna karşılık Üstad şunları söylüyor:

“Ben size nisbeten kardeşim; mürşidlik haddim değil. Üstad da değilim, belki ders arkadaşıyım. Tesanüdümüzden hâsıl olan bir şahs-ı mânevînin fevkalâde ehemmiyet ve kıymeti ve üstadlığı ve irşadı bize kâfidir.”

“Risale-i Nur’da şahıs yok, şahs-ı manevî var. Her nasılsa, bu zamanda birinci tercümanlık vazifesi bana düşmüş. Ben de Risale-i Nur’un talebesiyim. Ders arkadaşınızım...”

Üstadın eşsiz, engin ve muhteşem tevazuunu gösteren bu ifadeler, elbette ki bizlerin onu üstad olarak görmemize mani değil.

Ama verdiği mesajı iyi anlamamız lâzım:

Risale-i Nur hizmetinde fenâ fi’ş-şahıs yok, fenâ fi’l-ihvan, yani şahs-ı manevîde fani olmak; şahsiyetini ve enaniyetini o şahs-ı manevînin ortak havuzuna atıp eritmek var.

Zübeyir Ağabeyin sözleriyle bitirelim:

“Muazzez Üstadımız bazan dersten sonra imtihan edercesine sorardı: ‘Bana birşeyler olsa, fikriyatıma birşey karışırsa’ manasında, ‘Kardeşim, biz şimdiye kadar bu tarzda gittik, fakat ben yanılmışım, bundan sonra şöyle bir tarzda gideceğiz desem...’ der, beklerdi. Yani demek isterdi ki: ‘Bana birşey olsa, kafam karışsa, sizi farklı bir mesleğe sevk etmeye çalışırsam ne yaparsınız?’ Biz de umumiyetle derdik ki: ‘Üstadım, size hürmet ederiz, elinizi öperiz; fakat Risale-i Nur serapa delil ve bürhandır ve Kur’anîdir; biz Risale-i Nur’dan ve dersimizden vazgeçmeyeceğiz.’ ”