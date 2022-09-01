Risale-i Nur’da müdafaalar

Üniversitelilerin İzmit’teki okuma programında müzakere edilen konulardan “müdafaalar” için çalışma öncesi belirlenen bazı ana temalar şöyle sıralanmış:

* Divan-ı Harb-i Örfîden Gençlik Rehberi mahkemesine müdafaaların tarihçe ve seyri.

* Haklı bir davanın hukuksuz ortamlarda savunulma tarzı ve metodu.

* Mukteza-i hale uygun söz söylemek.

* Şecaat-itidal çizgisindeki dengeli duruş.

* Müsbet hareket, meşru müdafaa.

* Mahkeme-i kübra bilinci.

* Şahs-ı manevî adına savunma üslûbu.

* Baskılar ve zorluklar karşısında yeise kapılmamak, mevcut imkânları değerlendirmek.

* Âdil hâkime Hesna Şener örneği.

* Üstadın dava vekilleri ve müdafaaları.

* Üstad sonrası Risale-i Nur davaları.

* Bekir Berk ve müdafaaları.

* Risale-i Nur’u medyada temsil eden Yeni Asya çizgisinin verdiği hukuk mücadelesi.

Bunlar müdafaalar üzerinde yapılacak tahlil çalışmaları için belli başlı çıkış noktalarından bazıları. Listeye daha birçok madde eklenebilir. Çünkü Risale-i Nur’un diğer bahisleri gibi müdafaalar da çok derin bir derya.

Ve Üstadın Eskişehir müdafaasında ifade ettiği gibi, Hz. Âdem (as)’la başlayan iman-küfür mücadelesi kıyamete kadar devam edeceğine göre, müdafaalara duyulan ihtiyaç da hiçbir zaman bitmeyip devam edecek.

Müdafaa mütalâalarından çıkardıkları mesajlar, gençlerin bu bahisleri de çok dikkatle okuyup anlama gayretinin güzel örnekleri:

* Müdafaalar, Risale-i Nur hizmetinin düsturlarının tarif ve ilân edildiği serlevhalardır.

* Mahkeme salonları Risale-i Nur’daki hakikatlerin ilanatı için iyi bir zemin olmuştur. Üstad hapishaneye “Medrese-i Yusufiye” adını vermiş, hapishaneyi ve mahkemeleri irşad faaliyetleri için bir zemin kabul etmiştir.

* Lâhikalar gibi müdafaalar da Risale-i Nur hizmetini anlamak ve tanımlamak için çok önemli. İnsan müdafaaları okuyup anladıktan sonra bu hizmetin misyonunu, vizyonunu, maksadını çok daha iyi anlar ve kavrar.

* Üstadın dediği gibi, “müdafaalarla iştigal de hakaik-ı imaniyenin neşir ve serbestiyetine hizmet ve bu cihette bir nevi ibadettir.”

* Allah bu hizmetin müdafaasında bizleri de Üstad ve talebeleri gibi sebatkâr eylesin.