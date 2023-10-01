Risale-i Nur’un basındaki sözcüsü

Mustafa Umut Erkmen bir iletişim lisesi öğrencisi. Geçen aylarda ödev olarak bizimle yaptığı röportajı blog’unda da yayınladı. İki soru ve cevabı aktaralım:

SORU: Yeni Asya gazetesinin vizyonu, misyonu, kuruluş amacı nedir?

CEVAP: Yeni Asya 21 Şubat 1970’de yayın hayatına atılan bir gazete. Kendisini, “Risale-i Nur’un medyadaki dili” olarak tanımlıyor. Risale-i Nur nedir? Risale-i Nur, İslam âlimi, Kur’an müfessiri Bediüzzaman Said Nursî’nin kaleme aldığı bir tefsir külliyatıdır. Orada çağın anlayışına uygun bir şekilde Kur’an hakikatlerini anlatıyor. İman esaslarını izah ediyor. İnsanı, toplumu ilgilendiren temel meselelerde Kur’anî bir perspektiften yorumlar yapıyor. Mesajlar veriyor. Aynı şekilde sosyal ve siyasî gelişmeler hakkında da bize ışık tutan, yol haritası niteliğinde ölçüler veriyor. Akif’in “Asrın idrakine söyletmeliyiz İslamı” diye ifade ettiği manayı gerçekleştiren bir eser külliyatı. Yeni Asya da bu külliyattaki fikirlerin basın dünyasında sözcüsü olarak var. O maksatla yola çıkmış. Ve bunca zamandır bu çizgide devam ediyor. İlimle dini barıştıran, akılla vahyi kaynaştıran bir yaklaşıma sahip. Bunlar arasında bir çelişki, kopukluk olduğuna inanmıyor. Kâinatı da yaratan, Kur’an’ı gönderen de, Peygamberimizi gönderen de Allah. Kaynak aynı. Ve Kur’an kâinatı, kâinat Kur’an’ı tefsir ediyor. Risale-i Nur’un yorumu böyle. Bu çerçevede Yeni Asya bu fikirleri dile getiriyor ve demokrasiyi, hak ve hürriyetleri savunuyor, darbelere karşı çıkıyor. Her hal ve şartta hukuku ve adaleti savunuyor. Bundan dolayı da başına çok şeyler geliyor. Ama bunları da göğüsleyerek, bu bedelleri ödeyerek yoluna devam ediyor.

SORU: Ufak bir kamuoyu yoklaması yaptığımız zaman gazetenizin pek bilinmediğini görüyoruz. Bunun sebebini neye bağlıyorsunuz?

CEVAP: Türkiye’de—dünyada da öyledir—fikir gazeteleri genelde çok tiraj alamazlar. Biz de fikir gazetesiyiz. Bir de çok dar imkânlarla çıkıyoruz. Hatta öyle ki gazeteleri yaşatmak için, onların ekonomik zorluklarını aşması için resmî ilan mekanizması var biliyorsunuz. Bu dönemde onu da kestiler. 3 yıldan fazladır resmî ilanımızı vermiyorlar. Sadece satış gelirleri yetmiyor çarkı döndürmek için. Hatta Zübeyir Gündüzalp Said Nursî’nin önde gelen talebelerinden biridir ve Yeni Asya’nın kurulmasında da çok büyük emekleri olan bir insandır. Yeni Asya’yı kurarken gazete tek başına ekonomik olarak kendini kurtarmaz, bunun yanında bir de yayınevi kuralım, kitap çıkaralım, gazetede çıkan yazıları kitap yapalım, onunla gazetenin açığını kapatırız, demiş. Böyle de olmuş, ama geldiğimiz noktada kitap gelirleri de yetmiyor. Kitap satışları çok düştü. Buna rağmen okuyucularımızın çok fedakârca sahiplenmelerine bağlı olarak hayatiyetimizi devam ettiriyoruz. İmkân meselesi tanınır olmak, yüksek tirajlara sahip olmak, çok basmak, her bayide bulunmak. Reklam gelirlerinizin fazla olması, resmî ilanın yanında bir de özel ilan olması da önemli gazetelerin hayatiyetlerinin devam etmesi için. Ama holding gazetelerinin bile çok büyük zorluklar yaşadığını biliyoruz bu kriz ortamında. Hatta öyle ki bazı holding gazeteleri kapandı, yani kâğıt baskıya son verdiler. Onun için biz böyle zorluklarla boğuşarak yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Bunun neticesinde kitlelere ulaşabilme imkânına sahip bir gazete olamıyoruz.