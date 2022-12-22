Sadece İmamoğlu mu?

Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezası ve getirilen siyaset yasağı, bulunduğu konumdan dolayı çok ses getirdi.

Karara en büyük tepki, İstanbul’a başkan seçilmesine ortak destek vermiş olan ve seçimden bu yana yeni katılımlarla daha da genişleyip güçlenen Millet İttifakından geldi.

Karar, seçmenin tercih, seçilenin de seçilme hakkının yeni bir ihlali olarak görülüyor.

Bu ihlalin bağımsız ve tarafsız olması gereken yargı eliyle gerçekleştirilmesi ve mahkemenin böyle bir siyasî operasyona alet edilmesi, vahameti daha ileri boyutlara taşıyor.

Bakalım, iktidar önde gelenlerinin de atıf yaptığı istinaf aşamasında ne karar çıkacak?

İş Yargıtay’ın önüne kadar gidecek mi?

Bunları önümüzdeki süreçte göreceğiz.

Bu aşamalarda verilecek kararların, daha şimdiden seslendirilmeye başlanan “siyasî pazarlık” iddialarına konu edilmesi de yargının yine siyasî hesaplara alet edilmesi noktasında yeni endişeleri gündeme getiriyor.

Türkiye’nin yargı üzerindeki tek adam vesayetini kuvvetler ayrılığı esası üzerinde yargının bağımsızlık ve tarafsızlığını güvenceye kavuşturacak parlamenter sisteme geçmeden kaldırabilmesi mümkün görünmüyor.

Bu arada İmamoğlu kararının seçme ve seçilme hakkına yargı alet edilerek yapılan ilk ve tek müdahale olmadığı unutulmasın.

Bu dönemde bilhassa HDP’lilere yönelik müdahale ve ihlallerin haddi hesabı yok.

Aday olup seçilmelerinde yasal bir sakınca görülmeyen eşbaşkanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri... seçildikten sonra açılan dosyalar üzerinden suçlanıp dokunulmazlıkları kaldırılarak veya görevden alınıp yerlerine kayyım atanarak tutuklandılar ve cezaevine gönderildiler.

Ama linç mantığıyla yöneltilen “terörist” suçlamaları furyasında, onlara yapılanlara kimse tepki göstermedi ve duyarsız kaldı.

Bunda kimi HDP unsurlarının provokasyona çanak tutan ve malzeme veren tavır ve söylemlerinin de elbette ki büyük etkisi oldu.

Ve sonuçta demokrasi, hukuk ve adalet zarar gördü. En başta da seçme ve seçilme hakları hükümsüz ve geçersiz hale getirildi.

6’lı Masanın “Bu müdahalelere ve kayyım uygulamasına son vereceğiz” taahhüdü, bu kronik meselenin çözümü açısından önemli.