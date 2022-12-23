Sadece seçme ve seçilme hakları mı?

Ekrem İmamoğlu’na verilen ceza ile onun seçilme, milletin seçme hakkının ihlal ve gasp edildiği görüşü seslendiriliyor.

Vakıa da öyle. Onun yanı sıra daha birçok kişi üzerinden de aynı haklar gasp ediliyor.

Dahası bu dönemde ihlal edilen haklar seçme ve seçilme haklarından ibaret değil.

Bu süreçte yüz binlerce insanın uluslararası insan hakları sözleşmelerinde ve demokratik anayasalarda güvence altına alınan temel haklarının tamamı gasp edildi:

* Kişi hürriyeti ve güvenliği.

* Konut dokunulmazlığı.

* Düşünce ve kanaat hürriyeti.

* Düşünceyi açıklama, yayma hürriyeti.

* Bilim ve sanat hürriyeti.

* Basın hürriyeti.

* Basın araçlarının korunması.

* Mülkiyet hakkı.

* Eğitim ve öğrenim hakkı.

* Çalışma ve sözleşme hürriyeti.

* Çalışma hakkı ve ödevi.

* Sosyal güvenlik hakkı.

Gece baskınlarıyla, en başta kişi güvenliği ve konut dokunulmazlığı hakkı ihlal edildi.

Kişilerin mal varlıklarına çökülerek mülkiyet hakkı çiğnendi. Hür teşebbüsün en önemli dinamiği olan çalışma ve sözleşme hürriyeti kaldırıldı. Yatırım ortamı zehirlendi.

Hukuksuz KHK’larla görevden ihraç edilen ve el konulan müesseselerden karga tulumba çıkarılan insanlar işsiz bırakılıp, çalışma haklarına son derece ağır bir darbe indirildi.

Sosyal güvenlik hakları da çiğnendi.

Basın hürriyetinin canına okundu. Gazeteler, dergiler, TV kanalları, haber ve reklam ajansları, dağıtım şirketleri kapatıldı. Basın araçlarının müsadere edilemeyeceği ve matbaalara el konulamayacağı kuralı ayaklar altına alınarak bunlar da yağmalandı.

Düşünce ve ifade ile düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetleri gasp edildi. Kitap yakma ve imha etme gaddarlığı dahi hortlatıldı.

Vakıf, özel üniversite ve okullara el konulmak suretiyle eğitim ve öğrenim, bilim ve sanat hak ve hürriyetleri ihlal ve gasp edildi.

Süreç bir yere geldiğinde ve hukuka dönüldüğünde bu ihlallerin hepsinin ağır tazminatlar olarak geri döneceğini yazmıştık.

Ve o aşamaya nihayet geliniyor. AİHM’den gelen tazminat kararları bunun ilk işaretleri.