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7 TEMMUZ 2023 CUMA - YIL: 54

Safdil dindarlar ve dessas tuzaklar

Kâzım GÜLEÇYÜZ
07 Temmuz 2023, Cuma
Cumhuriyetin ilânından sonra, bu ad altında bir tek parti diktası tesis eden kadroların hedefi, ilerlemenin engeli olarak gördükleri dinden “arındırılmış” eğitim programı ve propagandalarla, hayata “laik” gözle bakan nesiller yetiştirmekti; ama olmadı, yapamadılar. Millet buna direndi.

Çok partili demokrasiye geçilip din üzerindeki baskıların tedrîcen hafiflemesine paralel olarak dindarlaşma yaygınlaştı.

Türkiye modernleştikçe halkın dinden uzaklaşacağı hesabını yapanlar, tam tersi bir neticeyi karşılarında buldular. Artan ve kuvvetlenen dinî ve manevî hizmetlerle, giderek daha da dindarlaşan nesiller yetişti. 

Böyle olunca, bu gelişmeye engel olamayan ifsad komiteleri, özellikle siyaset ve ticaret üzerinden farklı ve daha dessas tuzaklar kurarak dindarlığın içini “din adına siyaset” yapanlar eliyle boşaltmaya yönelik tertip ve tezgâhlara yöneldiler. Ve maalesef bunlar etkili oldu. Şimdiye kadar bu konunun değişik boyutlarına, yeri geldikçe dikkat çekmeye çalıştık. Gelinen noktada, dindarlara siyaset cenahından kurgulanan oyun ve tuzaklar üzerinde bir kez daha durmak istiyoruz.

Rehberimiz tabiî ki yine Üstadın ölçüleri.

Siyasetle ilgili konularda yazılan lâhika mektuplarında geçen çok ilginç ve uyarıcı ifadelerden bazıları “safdil dindarlar” ve “safdil hocalar.” Safdillik ve safderunluk, dikkat, temkin ve teyakkuzu elden bırakan bir aşırı iyiniyet, hüsnüzan ve saflığı ifade etmek için kullanılan kelimeler. Ve Üstad bu kelimeleri en çok, siyaset alanındaki plan ve tuzakları deşifre ederek, dindarları “Oyuna gelip tuzağa düşmeyin” diye uyarmak için kullanıyor.

İşte o önemli ikazlardan biri:

“Otuz beş senedir ki siyaseti bırakmıştım ve Nurculara da ‘Bırakınız’ diyordum Sebebi, siyaset ihlâsı kırar. Fakat şimdi hissettim ki, bazı münafıklar dindarları perde yapıp dini siyasete âlet; sonra da siyaseti dinsizliğe alet etmeye çalıştıklarından safdil dindarların hatırı için bir-iki defa siyasete baktım.” 

(Beyanat ve Tenvirler, s. 201)

Mektubun devamı da var. Ama konumuz açısından bu kadarı yeterli. Ve burada sözü edilen, “dindarları perde yapıp dini siyasete ve ardından siyaseti dinsizliğe âlet etme” planındaki dessaslığa bilhassa dikkat!

Yarın devam edelim inşaallah.

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