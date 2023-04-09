“Şahıslar fâni, hizmetler bâki”

Kutlular Ağabey, 17 Ağustos depremine “İlahî ikaz” dediği ve bu ikazı 28 Şubat’ta yapılan hukuksuzluklarla irtibatlandırdığı için DGM tarafından verilen—bilahare AİHM’in hak ihlali olarak değerlendirdiği—2 yıl 1 gün hapis cezasının 276 gününü yattıktan sonra, verdiğimiz yoğun hukuk mücadelesinin neticesi olarak hürriyetine kavuştuğu zaman kendisiyle bir röportaj yapılmıştı.

“Zindanda 276 Gün” adıyla broşür olarak da yayınlanan bu röportajda kendisine sorulan “Sizi mahkûm edenlerin niyetlerinin aksine, hizmet kervanı yürüdü. Bu husustaki değerlendirmeniz nedir?” sualine cevabı şu idi:

“Hizmetin devamlılığı asıldır. Hele bizim hizmetimiz şahıslara bağlı bir hizmet değildir. Şahs-ı manevîye bağlı bir hizmet olduğu için ve müessesemizin bir sistem üzerinde oturması sebebiyle bir aksaklık olmadı.

“İnandığımız dava noktasında da hizmette azalma olmamış, çoğalmıştır. Hizmetler devam etmiştir. Biz geçici olarak o kervandan ayrıldık, tekrar kervana dahil olup bıraktığımız yerden hizmetlere devam edeceğiz.

“Çünkü sistem çok önemli. Bediüzzaman Hazretleri de istişareye ve meşverete çok önem verdiği için bu böyle devam edecek inşaallah. İstişareler yapıldığı müddetçe, orada şahıslar çok önemli olmaz. Yani boşluk bırakmaz, çünkü sistem var ve yürüyor.

“Her insan Allah’ın yarattığı ‘özel bir nüsha’dır. Herkesin ayrı kabiliyetleri vardır. Aramızdan ayrılan/ahirete giden herkes mutlaka bir boşluk bırakır. Ama yeni kabiliyetler o hizmeti omuzlar ve kervan devam eder.

“Benim hoşuma giden de bu sistemin oturmuş olmasıdır. Bunu görmeyi Allah bana nasip etti. Ben 9 ay yoktum, ama kervanda bir aksaklık olmadı. Demek ki, şahıslar fâni, hizmetler bâkidir ve devam edecektir.”

Kurulduğu günden itibaren bu mana üzerine bina edilip meşveret ve şûrâya dayalı bir sistemle bugünlere gelen Yeni Asya misyonu, çok zorlu süreçleri bu şuurla aşabildi.

Zübeyir Gündüzalp’ten Mustafa Polat’a, Bekir Berk’ten Sadullah Nutku’ya ve Mehmet Kutlular’a, temayüz etmiş isimlerin yanında nice isimsiz kahramanın bu hizmetlerde çok büyük emek, gayret ve katkıları oldu.

Bayrak yarışı gibi nesilden nesile devredilen hizmetler aynı mana ile devam ediyor ve kıyamete kadar da devam edecek inşaallah.