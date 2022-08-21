Şahs-ı manevînin kararlı duruşu

21 Şubat 1970’teki ilk sayısından itibaren Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak, Üstadın Hutbe-i Şamiye’deki ifadelerinden yola çıkarak ve istişareyle belirlediği “Asya’nın bahtının miftahı meşveret ve şûrâdır” parolasını şiar edinen Yeni Asya, aynı çizgide bugünlere erişti.

Bu kırıksız ve tavizsiz istikrar çizgisini hiçbir dış tazyik ve hiçbir dahilî fitne bozamadı.

Tersinden ifade etmek de mümkün:

Yarım asrı aşkın zorlu süreçte Yeni Asya, maruz kaldığı dış baskıları da, içine sokulmak istenen fitneleri de istişareye sım sıkı sarılıp şahs-ı manevîye dayanarak aşabildi.

Risale-i Nur’dan aldığı dersle hakkın hatırını her hatırın üzerinde tutma; demokrasi, hak, hürriyet, hukuk ve adaletten taviz vermeme kararlılığını bu şekilde muhafaza etti.

Adalete, hukuka, demokrasiye kast eden darbe ve müdahalelere bu hassasiyetle karşı çıktı; asla boyun eğmedi ve teslim olmadı.

Bedelini ödemeyi göze aldı ve ödedi.

12 Mart’a da, 12 Eylül’e de, 28 Şubat’a da, 15-20 Temmuz’a da aynı duruşu gösterdi.

Her dönemde bu duruşu anlamakta ve kabullenmekte şu veya bu sebeple zorlananlar, değişik gerekçelerle itiraz edenler oldu.

Ama Yeni Asya’nın manevî dayanağı olan meşveretlerle bu kararlı tavır herşeye rağmen korundu; göze alınan maddî-manevî bedeller büyük fedakârlıklarla göğüslenildi.

Rahmetli Kutlular Ağabeyin 12 Eylül sonrası “Bu kadar sert manşetler atıp da konseyin hışmını üstümüze çekmesek daha uygun olmaz mı?” sualine verdiği “Bizim esbab-ı mûcibemiz ne!” cevabı, şahs-ı manevîye dayalı bu duruşun tarihî örneklerinden biri.

470 gün kapatıldığımız 12 Eylül’ün ve yine Kutlular Ağabeyin 276 gün hapis yattığı 28 Şubat’ın baskılarını bu duruşla bertaraf ettik.

İçimize atılan dahilî fitnelere rağmen...

Sonuçları itibarıyla onlardan çok daha ağır olan 15-20 Temmuz sürecinde ve gölgesinde kurulan tek adam rejiminde maruz bırakıldığımız hukuksuz tazyik, keyfî uygulama ve fitnelere de yine şahs-ı manevînin hiçbir hal ve şartta adalet, hukuk ve demokrasiden taviz vermeyen duruşuyla cevap veriyoruz.

Ve inanıyoruz ki, 12 Mart’ı, 12 Eylül’ü ve 28 Şubat’ı nasıl aştıysak, 15-20 Temmuz fitnesini de yine aynı kararlılıkla aşacağız inşaallah.