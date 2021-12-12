“Sakın, uhuvvet ve muhabbet sarsılmasın”

Risale-i Nur’un telif ve neşrinin başladığı Barla günlerinden itibaren Üstadın, eserler etrafında halelenen Nur Talebelerine her vesileyle tekrarladığı önemli mesajlardan biri vahdet, ittihad, uhuvvet ve tesanüd üzerine.

İhlâs ve Uhuvvet Risaleleri gibi münhasıran bu konulara tahsis edilmiş eserlerin yanı sıra, lâhikalarda da bunun birçok örneği var.

Bilhassa maneviyat ve morallerin daha ağır ve farklı baskılara maruz bırakıldığı hapishanelerde Üstadın talebelere yazdığı mektuplarda bu hususların çok daha vurgulu ve çarpıcı ifadelerle dile getirildiğini görmekteyiz.

Afyon mektuplarındaki şu örnekler gibi:

“Bizler imkân dairesinde bütün kuvvetimizle Lem’a-i İhlâs’ın düsturlarını ve hakikî ihlâsın sırrını mâbeynimizde ve birbirimize karşı istimal etmek vücub derecesine gelmiş.”

Bu cümleyle başlayan mektubun devamındaki “Kat’î haber aldım ki, üç aydan beri buradaki has kardeşleri birbirine karşı meşreb veya fikir ihtilâfıyla bir soğukluk vermek için üç adam tâyin edilmiş” ifadesi manidar.

Demek ki, Üstadı ve talebelerini hapsetmekle ve orada yaptırdıkları eziyetlerle yetinmeyip, içeri soktukları özel elemanlarla, Nur Talebelerini birbirine düşürmek gibi dessasça bir fitne de tezgâhlamış ve bunun için “meşrep ve fikir ihtilâfı”nı kullanmışlar.

Öncelikli hedef, “soğukluk vermek.” Bu bir defa başarılırsa, arkası da geliyor zaten...

Şu bir vâkıa ki, her bir insan ayrı bir fıtrat ve mizaca sahip olarak yaratılmış. Aynı hedef ve ideali paylaşan insanlar arasında bile zaman zaman mizaç ve meşrep farkından kaynaklanan uyumsuzluklar veya bilhassa siyasî, içtimaî konularda fikir ihtilâfları çıkabilir.

İttihad ve tesanüdü tehlikeye sokan en çetin imtihanlar da böyle hallerde yaşanıyor.

Onun için Üstad ısrarla uyarıyor:

“Sakın, sakın! Şimdiye kadar mâbeyninizdeki fedakârane uhuvvet ve samîmâne muhabbet sarsılmasın. Bir zerre kadar olsa bile, bize büyük zarar olur.” (Tarihçe-i Hayat, s. 611)

Bu ikazların muhatapları, sadece Afyon hapsindeki—artık rahmet-i Rahman’a kavuşmuş olan—Nur Talebeleri değil, hepimiziz.

“Meşrep veya fikir ihtilâfıyla aramıza soğukluk vermek” isteyenlerin fitnelerini boşa çıkaracak bir teyakkuz içinde ittihad ve tesanüdümüzü muhkemleştirmekle mükellefiz.