Sandığı çeke çeke getirmek

Türkiye tek adam rejimiyle her alanda daha da kötüye gider ve bu durum kitlelerin hipnoz halinden nihayet çıkıp uyanmaya başladığı bir süreci hızlandırırken, muhalefetin rutin söylem ve eylemlerin ötesine geçerek daha farklı bir aksiyon sergilemesi gerekiyor.

Ezber bozan şok çıkışlara ihtiyaç var.

Bu noktada, demokrasi mücadelesine büyük katkıları olan merhum Demirel’in muhalefetteki performansında, bugünkü partilerin incelemesi gereken başarı örnekleri mevcut.

Maruz kaldığı “gerçek” darbe ve müdahalelerde birilerinin seviyesiz bir üslûpla “Şapkayı alıp gitti” dediği Demirel, iddiaların tam tersine, demokrasi için mücadelesini sürdürdü.

12 Mart’ta arkadaşlarıyla birlikte belirlediği ve Meclisin açık kalmasını hedefleyen strateji ile, darbecilerin cumhurbaşkanını da kendilerinden seçtirme dayatmasını boşa çıkardı.

Başında olduğu hükümeti devirip bütün partileri kapatan 12 Eylülcülerin koyduğu siyaset yasaklarını, öncülüğünü yapıp millete mal ettiği kampanya ile kaldırmayı başardı.

Darbeyle devrilip sandıkta milletin reyleriyle başbakanlığa yine geri döndü. Üstelik defalarca. Dahası, cumhurbaşkanlığına seçildi.

“6 sefer gidip 7 sefer geldim” sözü bunun ifadesi. Bütün bu dönüşlerinin sandıkta milletin verdiği oylarla ve demokrasiyle olması da.

Demirel’in önemli bir farkı, demokrasi mücadelesine iktidar hırsını karıştırmamasıydı.

Hiçbir zaman “Birinci parti olamazsak siyaseti bırakırım” demedi. Buna karşılık “Sandıkta herkes nasibini alır” diyerek, milletin tercihine teslim olmuş ve saygılı bir tavır içinde oldu.

Hep “Millete küsülmez ve kızılmaz” dedi.

Seçimde iktidar olamadığı zaman “Millet bize muhalefet görevi verdi” dedi ve o görevi de hakkıyla yapmaya çalıştı, hakkını da verdi.

Ses getiren ve sonuç alan etkili bir muhalefet yaptı. Yeri geldi, yanlışlara “Gök kubbeyi başınıza geçiririz” diye itiraz etti; yeri geldi, “Sandığı çeke çeke getireceğiz” dedi, getirdi.

Nabzını çok iyi tuttuğu halkla yakın ve sıcak bir irtibat içinde oldu; “Ey ahali, halinizden memnun musunuz, bugün dünden daha iyi misiniz, değilseniz düşün peşime, sizi bu hale getirenlerden kurtulun” dedi ve seçmene “Silkele Demirel, düşecekler” dedirtmeyi başardı.

Günümüz Türkiye’sinin de böyle etkili ve kararlı bir muhalefete çok büyük ihtiyacı var.