Sansür dayatması

Tarihimizde hiç görülmemiş şekilde on binlerce başörtülüyü zindanlarda süründüren iktidar, gelinen noktada başörtüsüne anayasal güvenceden dem vuruyor.

Hapisteki başörtülüler için elbette ki “Başörtülü olduklarından dolayı içeri atılmadılar” diyor ve diyecek. İktidara göre onlar “terörist!” Ama bu suçlama, körelmemiş vicdanlarda makes bulmuyor, kabul görmüyor.

Ve ne yazık ki, tek adam rejimiyle hukuktan iyice uzaklaşan iktidar, başörtülü milletvekillerini, polisleri, savcıları, hâkimleri ve gardiyanları... da hukuksuz uygulamalarına alet ediyor. Sadece “terörist” ilan ettiği başörtülülere değil, hedefindeki herkese karşı.

Bu hukuksuzluklar silsilesinin son örneği, geçen dönemde Meclise getirilip, ya yoğun tepkiler sebebiyle veya iktidar açısından daha uygun bir zamanlama hesabının neticesi olarak Ekim’e tehir edilen sansür kanunu.

Devam eden tepkileri bu kez hiç umursamadan Meclise tekrar dikte edilen kanunla, “dezenformasyon” ve “yalan-yanlış haber” gerekçesiyle, basına yeni baskılar dayatılıyor.

Bilhassa, bütün çabalara rağmen tam olarak kontrol altına alınamayan sosyal medya kullanıcıları sindirilip susturulmak isteniyor.

Tepkilerde ifade edildiği gibi, hedef özellikle seçim sürecinde herkesi susturmak.

Bunun yanında, İletişim Başkanlığı ile Basın İlan Kurumunun şimdiye kadarki hukuksuz uygulamalarına “yasal” kılıf giydirilmeye çalışılıyor. Yani, tek adam rejimine geçişteki anayasa değişikliklerinde olduğu gibi, yapılan kitaba değil, kitap yapılana uyduruluyor.

Basın kartlarının dağıtım, iptal ve geciktirilmesindeki keyfîlikler, büyük çoğunluğu bürokratlardan oluşan komisyon “yasal” hale getirilmek suretiyle güya “meşrulaştırılıyor.”

Aynı şekilde gazetelere resmî ilan dağıtımındaki ayrımcı ve kayırmacı uygulamalarını keyfî ve hukuksuz şekilde devam ettiren Basın İlan Kurumuna, basın üzerinde daha baskıcı bir vesayet kurumu statüsü veriliyor.

Aslında bu hukuksuz düzenlemelerin uzun ömürlü ve kalıcı olabilmesi mümkün değil.

Var olmalarını ve bu şekle gelmelerini tek adam rejimine borçlu olan kurum ve kadroların parlamenter sistemde yeri yok. Ve Türkiye illâ ki tek adam rejimini sandıkta tasfiye edecek ve parlamenter sisteme geçecek.

Bütün engelleme çabalarına rağmen...