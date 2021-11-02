Saray psikolojisi

Erdoğan’ın son beyanlarında kendisini “Avrupa’nın ve dünyanın en kıdemli lideri” olarak nitelemesi, yine kendisine ait olan “Lider olunmaz, lider doğulur” sözünü hatırlattı.

Bu sözü, AKP’yi kurduktan sonraki süreçte partisi henüz iktidara gelmeden önce Sabah muhabiri Savaş Ay’a verdiği mülâkatın bitiminde, bu konuda bir sual sorulmadığı halde özellikle ekleyip yazdırdığını hatırlıyoruz.

Sonrasında da zaman zaman tekrarladı.

Bir ara kendisi için yapılan “Obama gibi geldi, Bush’a benzedi” eleştirisine tepki gösterirken, “Ben ne Obama’yım, ne Bush’um. Ben Tayyip Erdoğan’ım” diye başlayan cevabının devamı da aynı psikolojiyi yansıtıyor:

“Beni illâ birilerine benzetecekseniz Atatürk’ten başlayın, Kanunî’lere, Yavuz’lara, Fatih’lere, Osman Gazi’lere kadar gidin...”

Saray dalkavuğu kalemlerin “3. Abdülhamid ve 2. Atatürk” gibi yakıştırmalarla müthiş katkılarda bulundukları bu eşleştirmeler, nasıl bir halet-i ruhiye ile karşı karşıya olunduğunu çok daha net bir şekilde gösteriyor.

Sıralanan isimler arasında bilhassa dünya görüşü açısından var olan çok derin çelişkiler ayrı bir bahis. Ki bunları “Müflis Proje Kemalizm” kitabımızda işlemeye çalıştık (s. 108).

Önceki basamakları saymazsak...

İstanbul’un şehremini, AKP’nin kurucu lideri, Türkiye’nin başbakanı, cumhurbaşkanı ve “başkan”ı ünvanları, takipçilerinin nazarında çok başka anlam ve boyutlar kazanıyor.

Reis, ümmetin lideri (kimileri bunu açıktan halife olarak isimlendiriyor) ve dünya lideri...

Kendisine böyle bir misyon biçen ve taraftarlarının yer yer itikadî ölçüleri çiğneyen abartılı övgülerle kutsallaştırdığı bir insanın ayaklarının yerden kesilmemesi mümkün mü?

Ali Ulvi Kurucu’nun sözleriyle bitirelim:

“İlk günlerde mütevazi, âlicenap, feragat ve mahviyetkâr, ahlâk ve fazilet bakımından örnek olan gayet temiz ve son derece mümtaz bir şahsiyet, bakalım muzaffer olup hislerde, emellerde, gönüllerde yer tuttuktan sonra, yine o eski temiz ve örnek halinde kalabilmiş mi? Yoksa zafer neşesiyle, birçok büyük sanılan kimseler gibi yere göğe sığmaz mı olmuş? İşte, büyük küçük herhangi bir dava ve gaye sahibinin mahiyet ve hakikatini, şahsiyet ve hüviyetini en hakikî çehresiyle aksettirecek en berrak âyine budur.”