Saray rejiminde hukuka dönülebilir mi?

Prof. Dr. İzzet Özgenç’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yazdığı açık mektupla hukuka dönüş çağrısında bulunması, şöyle bir soruyu gündeme getirdi:

Bu çağrı olumlu karşılık bulur mu?

“Keşke bulsa ve bu hukuksuzluklara da, yol açtıkları mağduriyetlere de artık son verilse” diyoruz, ama işin gerçeği, çağrının muhatabı olan adresten böyle bir cevabın gelmesine ihtimal vermiyoruz, veremiyoruz.

Çünkü o adresin vücut bulduğu yapı, 15 Temmuz’u bahane ederek hukuku tamamen rafa kaldıran bir anlayışla inşa edildi.

20 Temmuz’da OHAL ilan edilirken, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin askıya alındığı açık şekilde bütün dünyaya deklare edildi.

Adına “cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi” denilen tek adam rejimi OHAL ortamında gündeme getirildi ve bu sistemin oylandığı 16 Nisan 2017 referandumu da, fiilen uygulamaya konulduğu 24 Haziran 2018 seçimi de OHAL kısıtlamaları altında yapıldı.

Ve yürürlüğe girdikten sonra, demokrasinin en temel kurallarından biri olan kuvvetler ayrılığı prensibi tamamen rafa kaldırıldı.

Adaletin birinci şartı olan “yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı” berhava edildi. Bilhassa iktidarın takibe aldığı kritik davalarda mahkemeler siyasî talimatlarla karar verir hale geldi.

Cumhurbaşkanının “Yargıya gerekli talimatları verdik” sözleri adiyattan sayılır oldu.

Parti avukatları veya yeni mezun tecrübesiz isimler ağır ceza savcısı ve hâkimi yapıldı.

Adalet Bakanıyla müsteşarının yönetimindeki HSK, mahkemeler üzerinde “sopa” gibi kullanıldı. İktidarı rahatsız eden kararlar alındığında, o kararlara imza atan heyetler jet hızıyla dağıtıldı, üyeleri açığa alınıp sürüldü.

Kritik davalardaki AYM ve AİHM kararlarına direnen savcı ve hâkimler terfi ettirilerek ödüllendirildi. Cumhurbaşkanı ve paralelindeki Meclis çoğunluğunca yapılan üye atamalarıyla, Yargıtay, Danıştay ve AYM de iktidarın taleplerine uygun bir çizgiye çekildi.

Sonuçta masumiyet karinesi, suç ve cezanın şahsîliği, savunma ve âdil yargılanma hakkı gibi en temel hukuk prensiplerinin dahi siyaset uğruna çiğnenmesinde beis görmeyen bir zihniyet yargıya hâkim kılındı.

Tek adam rejimi de bu anlayışın ürünü.

Saray rejimi demokrasi içinde tasfiye edilmeli ki, hukuka dönüşün de yolu açılabilsin.