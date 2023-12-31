Sarıkamış’ta Bediüzzaman

Erzurum eski milletvekillerinden Salih Yeşil’in, dönemin İçişleri Bakanı Hilmi Uran’a yazdığı ve Emirdağ Lâhikası’na konulan mektupta Üstad Bediüzzaman için şu ifadeleri de kullandığını görüyoruz:

“Umumî Harpte Kafkas’ın karlı dağlarında kahraman askerlerimiz arasında gönüllü alay kumandanı olarak mücahede ve irşad için dolaşıp büyük bir harp madalyası almış, Sarıkamış taarruzunda, Bitlis’in sukutunda (düşmesinde) yaralı olduğu halde esir olup senelerce Rus garnizonlarında çile çekmiş...”

Burada geçen ve öteden beri dikkatimizi çeken “Sarıkamış taarruzu” ifadesini, Üstadın hayat safahatını belgeler üzerinden araştırmaya devam eden yazarımız Abdulbaki Çimiç’e sorduk. Bize, (KHK’lı) merhum araştırmacı yazar Doç. Dr. Ramazan Balcı’nın bir yazısını gönderdi. Yazının konuyla ilgili kısmı şöyle:

“Bediüzzaman 1914 Aralık ayında açılan Rus cephesinde III. Ordu vaizi olarak görev aldı. Kafkas cephesinde iki ay kadar şiddetli çarpışmalar yaşandı. Meşhur Sarıkamış taarruzu yapılmadan önceki günlerde, III. Ordu’nun 15 km kadar geri çekilmesi üzerine, yöre halkından toplanan Aşiret Süvari Alayları, ailelerini kurtarmak fikri ile dağılmışlardı. Bediüzzaman’ın bunlara nasihatı tesirsiz kaldı. Bu cephede yaptığı hizmetler Van Valisi Cevdet Bey tarafından takdirle karşılanmıştı. Kendisine verilen vesikada, ‘Van fırkasının görmüş olduğu hizmet, tamamıyla Said‑i Kürdî’nin maddî ve manevî himmetiyle olduğu’ özellikle vurgulanmıştı.

“Sarıkamış cephesinde özel kâtibi Molla Habip de Bediüzzaman’ın yanındaydı. Sipere döndükleri vakit, Molla Habib ile İşârâtül-İ’caz namındaki tefsirini tamamlamak için çalışıyorlardı. Bediüzzaman Erzurum civarındaki muharebelerine ait bir hatırasını şöyle anlatmıştı:

‘Eski Harb-i Umumîde Pasinler Cephesinde şehit merhum Molla Habib’le beraber Rusya’ya hücum niyetiyle gidiyorduk. Onların topçuları bir-iki dakika fasıla ile bize üç top güllesi atıyordu. Üç gülle tam başımızın iki metre üstünden geçip yere çakıldı. Arkada dere içine saklanan askerimiz görünmedikleri halde geri kaçtılar. Tecrübe için dedim: “Molla Habib ne dersin, ben bu gâvurun güllesine gizlenmeyeceğim.” O da dedi: “Ben de senin arkandan çekilmeyeceğim.” İkinci top güllesi pek yakınımızda düştü. Hıfz-ı İlahî bizi muhafaza ettiğine kanaatle Molla Habib’e dedim: “Haydi ileri! Gâvurun top güllesi bizi öldüremez. Geri çekilmeye tenezzül etmeyeceğiz” dedim.’

“Sarıkamış taarruzuna katılan Bediüzzaman, taarruzun başarısızlıkla neticelenmesi ve her iki ordunun eski sınırlarına çekilmesi üzerine Van’a döndü.”

109. yıldönümünde Sarıkamış şehitlerine, Üstada ve Ramazan Balcı’ya rahmet duasıyla.