Seçim atmosferi

Kendi döneminden önceki 28 Şubat hükümeti için “17 Ağustos 1999 depreminin altında kaldı” diyen AKP iktidarı, geldiği noktada DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın söylediği gibi orman yangınlarının altında kaldı.

Yangın bölgelerinde yaşananlar ve ortaya çıkan hazin tablo gözler önündeyken, iktidarın saptırma ve algı operasyonları, toplumda oluşan kanaati tersine çevirebilir mi?

Hele tek adam rejimiyle ayyuka çıkan hukuksuzlukların, liyakat esası terk edildiği için birçok konuda sergilenen beceriksizlik ve fiyaskoların, pandemi sürecindeki tutarsızlıkların, ekonomideki gidişatın biriktirdiği yoğun tepkiler büyüyerek devam ediyorken...

Bu durum, haliyle, demokrasi içinde bir çıkış yolu arayan kitlelerdeki erken seçim talebini güçlendiriyor. İktidarın ve medyasının “Halkın öyle bir gündemi ve talebi yok” iddiasına rağmen, anketler aksini gösteriyor.

MAK Araştırma Şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat Temmuz sonlarında “Kaç il dolaştım” diye başladığı bir paylaşımında vatandaşın en çok sorduğu soruları şöyle sıralamıştı:

* Erken seçim olur mu?

* Partilerin oy oranı?

* Millet İttifakının adayı kim olur?

Demek ki, halkın gündemi erken seçim ve Millet İttifakı. İktidarın ve hele muhalefetin bu vâkıayı görmezden gelmesi ve duyarsız kalması söz konusu olamaz. Erken seçime yönelik tahşidatın daha da arttırılarak sürdürülmesi ve Millet İttifakıyla ilgili olarak zihinlerdeki sorulara tatminkâr cevapların verilmesi, ittifak partilerinin kaçınılmaz görevi.

Halktaki erken seçim talebinin güçlendiği bir ortamda paralel bir gelişme, iktidar medyasında kaygılı yorumlara konu olan bir husus: Bürokrasi işleri ağırdan almaya başlamış. Söz konusu medya bunun için bürokrasideki “kripto, muhalif, çıkarcı”ları suçluyor.

Bakalım, onca övgüler dizerken, işleyişindeki aksaklıkları da bürokrasiye fatura ettikleri “başkanlık” sistemi bunu nasıl çözecek?

Bir başka nokta yine iktidar yorumcularının endişe izhar ettikleri, ülkenin seçim atmosferine girmesi hali. “Böyle bir durumda gidişatı yönetebilmek çok zorlaşır” diyorlar.

Görünen o ki, korkuları başlarına geliyor.

Türkiye hızla seçim atmosferine giriyor.

İktidarın onca ayak sürümesine rağmen.