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25 TEMMUZ 2023 SALI - YIL: 54

Seçim fırsattı, ama...

Kâzım GÜLEÇYÜZ
25 Temmuz 2023, Salı
Seçimden önce bazı iktidar mensupları, kitlelerin cebini yakacak ağır zamların seçim sonrasına bırakıldığını ağızlarından kaçırmışlardı.

Dedikleri gibi oldu. Seçim bitti, zam yağmuru çok şiddetli bir sağanak ve fırtınaya dönüşerek devam ediyor.

Katmerli vergi zamları, ek MTV, harçlar, akaryakıt fiyatlarında sonu gelmeyen ve görülmemiş rakamlara ulaşan fahiş artışlar...

Eşzamanlı olarak döviz ve altın fiyatlarının yeni rekorlarla tırmanmaya devam etmesi...

Böyle bir tabloda asgarî ücrete ve maaşlara yapılan zamlar daha cebe girmeden eridi.

İktidara oy verenlerin de büyük kısmı derin bir şok ve şaşkınlık içinde. Tepkilerini “Oy verdik, zam aldık, oy verdiğimiz için pişmanız, elimiz kırılsaydı da vermeseydik” diyerek açığa vuranlar var. Ama artık geçmiş ola!

Muhalefete oy verenlerden ise “Bu vergi ve zamlar iktidar seçmeninden alınsın” diyenler var. Böyle birşey keşke mümkün olabilse ve bu ağır fatura onca uyarıya rağmen Cumhur tercihinden vazgeçmeyenlere ödetilse...

Şimdi bu fahiş zam ve vergiler mahkemelik. Yürütmenin durdurulması ve iptalleri için Danıştay’a bazı partiler ve barolar tarafından davalar açıldı. İşin AYM’ye kadar gitmesi dahi gündemde. Çünkü bu artışlar için “Anayasaya da aykırı” deniliyor. Bakalım davalar nasıl sonuçlanacak ve hukuk sürecinde işin sonu nereye varacak? Zamlar yargıdan dönse bile hukuk tanımazlığı alışkanlık haline getiren iktidar bu yargı kararlarını uygulayacak mı?

Hal bu iken, Hazine ve Maliye Bakanının işbaşı yaparken “Başka seçenek yok” diyerek oraya dönme mesajı verdiği “rasyonel zemin”den kast edilen de ortaya çıkmış oldu.

22 yıllık AKP iktidarında inşaat ve tüketime dayalı, üretimsiz “büyüme” modelinin, antidemokratik ve hukuksuz tek adam rejimiyle inanılmaz boyutlara varan israflar ve denetimsiz güvenlik-savunma harcamaları ile yol açtığı, görülmemiş boyuttaki “devasa bütçe açığı,” daha da fakirleştirilen kitlelere yeni yükler bindirilerek kapatılmaya çalışılıyor.

14 ve 28 Mayıs seçimleri ekonomideki bu çok vahim gidişatı durdurmak için tarihî bir fırsattı. Ama ne yazık ki değerlendirilemedi.

Bir sonraki fırsata kadar bu çileyi çekmeye devam edeceğiz. Bu fırsat yerel seçim mi olur, erken bir genel seçim mi; bize bağlı..

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