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17 MART 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Seçim kanunu da iktidarı kurtaramaz

Kâzım GÜLEÇYÜZ
17 Mart 2022, Perşembe
AKP-MHP ikilisinin ne zamandan beri konuştuğu seçim kanunu değişiklik teklifleri nihayet tamamlandı ve Meclis Başkanlığına sunuldu.

Seçim sisteminin Siyasî Partiler Kanunu gibi 12 Eylül ürünü olduğu ve aradan 42 yıl geçmesine rağmen özündeki antidemokratik düzenin devam ettiği, bilinen bir husus.

Bunca sene birçok iktidar değişti, kanunda da birçok değişiklik yapıldı, ama seçimlerin âdil ve eşit bir ortamda gerçekleşmesini temin edecek bir düzenleme yapıl(a)madı.

2002’de girdiği ilk seçimde yüzde 34 oyla Meclisteki sandalyelerin yüzde 66’sını kazanan AKP, sonuçların belli olduğu 3 Kasım gecesi Erdoğan’ın ağzından şu sözü vermişti:

“1994 yerel seçimine kadar düzelteceğiz.”

Aradan kaç yerel ve genel seçim geçti...

Ama bu söz, söylendiği balkonda kaldı.

Bütün seçimler 12 Eylül’ün kurduğu sistemle ve haksız rekabet şartlarında yapıldı. 

Partilere hazine yardımından aslan payını alan iktidar partisi, elindeki devlet gücünü ve imkânlarını da sonuna kadar kullanarak ve tek taraflı propagandalarla işi götürdü.

Bunların da yetmez hale geldiği durumlarda terör bahaneli OHAL sopasıyla pompalanan korku atmosferi devreye sokuldu.

Ama gelinen noktada bunların da artık işe yaramadığının görüldüğü bir aşamaya geçildi. İstanbul seçiminde bu açıkça görüldü.

Tek adam rejiminin memleketi her alanda derin bir çıkmaza sürüklemesi toplumu bunalttı, uyandırdı ve yeni bir arayışa yöneltti.

Bu arayışa cevap vermek üzere yola çıkan Millet İttifakının, parlamenter sisteme dönüş için yapılan işbirliğiyle daha da genişleme sürecine girmesi iklimi iyice değiştirdi.

Dip dalgayla esen değişim rüzgârlarının önüne geçilemez şekilde güçlendiği bir ortamda, 15-20 Temmuz ürünü dayatma ittifakının tam bir çaresizlik halet-i ruhiyesi içinde hazırladığı seçim kanunu değişiklikleri, kendi açısından hesap ettiği sonuçları verir mi?

Yoksa Cumhurbaşkanı üzerinden yine bütün devlet gücü ve imkânları kullanılarak yapılacak tek taraflı propagandalar ters mi teper ve paketle Millet İttifakı için kurulan tuzaklara, onları kuranların kendileri mi düşer?

Biz ikinci şıkkın gerçekleşeceği kanaatindeyiz. Yeter ki muhalefet safları daha da sıklaştırıp sandığa ve güvenliğine sahip çıksın.

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