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2 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

“Seçim yorgunluğu” mu?

Kâzım GÜLEÇYÜZ
02 Temmuz 2019, Salı
23 Haziran’dan sonra muhalefet dahil birçok kesimin dilinde aynı söylem var: “Ülkemiz seçim yorgunu. Artık yeter. Bari önümüzdeki 4.5 seneyi seçimsiz geçirelim.”

Bu yaklaşımın tartışılması gerekiyor.

Eğer iktidar sandıktan çıkan mesajı doğru okur ve yanlışlarını düzeltirse problem yok.

Özellikle tekelci, ayrıştırıcı, dışlayıcı, ötekileştirici, kutuplaştırıcı politikalardan, hukuk dışı ve keyfî uygulamalardan vazgeçip ibreyi demokrasi ve hukuk yönüne çevirir; seçim sonralarındaki balkon konuşmalarında seslendirip uygulamalarında “unuttuğu” söylemin, yani “Bize oy vermeyenlerin de hükümetiyiz” sözünün gereğine uygun hareket etmeye başlarsa, bundan kendisi başta olmak üzere ülkedeki herkes kazançlı çıkar.

Ama 23 Haziran yenilgisinden sonra dahi ders almayıp dediğim dedikçi tavrını sürdürür; demokrasi ve hukukun en temel gereklerini çiğneyen uygulamalara devam ederse, demokrasi içerisinde bu tavrın önünü kesmek için seçimden başka bir yol var mı?

Antidemokratik ve hukuk dışı politikalarla bozulan dengeleri yerli yerine oturtup düzeltmek için en etkili demokratik aracın seçim olduğunu tecrübelerle yaşayıp öğrenen bir milletiz. 50 öncesi tek parti rejimini 1950, 27 Mayıs’ı 1965, 12 Eylül’ü 1991, 28 Şubat’ı 2002 seçimleriyle aştık ve bertaraf ettik.

Daha doğrusu, bertaraf etmenin yolunu açtık. Sonrasını sandıkta yetki verdiklerimize bıraktık. Onların yaptıklarının ve yap(a)madıklarının neticelerini hep beraber yaşadık.

Başarısız bulduklarımızı oylarımızla değiştirip yerlerine başka kadroları ikame ettik.

Şimdi yeni bir dönemeçteyiz. 17 yıllık AKP iktidarının özellikle OHAL takviyeli bir tek adam rejimine dönüşmesinden sonra daha da yoğunlaşan ağır demokrasi ve hukuk ihlallerinin doğurduğu sonuçlarla muhatabız.

16 Nisan 2017 referandumu ile başlayıp 31 Mart’la devam eden ve 23 Haziran’da son şeklini alan uyanış, ülkeyi kendisine getirdi.

Ve milletin tamamını temsil niteliğine sahip olan İstanbul seçmeni, iktidara çok net bir ikazda bulundu. Bu uyarı da işe yaramaz ve sonuç vermezse, bunu ancak yeni bir seçim paklar. Onun için, “Seçimden yorulduk” diye ipe un sermenin âlemi ve gereği yok. Demokrasi mücadelesi yorgunluk kaldırmaz.

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