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7 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Seçime doğru hukuk ve muhalefet

Kâzım GÜLEÇYÜZ
07 Eylül 2022, Çarşamba
CHP liderinin “Bütün KHK’lıları göreve iade edeceğiz” çıkışı, hukuksuzluk düzeninin malûm savunucularını yine küplere bindirdi, hop oturup hop kaldırttı.

Sonra Kılıçdaroğlu, “Beraat etmiş veya takipsizlik almış KHK’lıları iade edeceğiz. Hüküm giyenleri iade etmemiz zaten yasal olarak mümkün değil” diye bir tavzih yaptı.

Aslında Demirel’in ta 1987’de uyardığı gibi temel hakları ve özlük haklarını ilgilendiren konularda çıkarılması mümkün de, doğru da olmayan KHK’larla bu gerçeğin rağmına yapılan tasarrufların tamamı hukuka aykırı.

KHK’larla ihraç edilenlerin, neyle suçlandıklarını dahi öğrenemeden, savunmaları da alınmadan, bütün kazanılmış hakları ellerinden alınarak, özel sektörde çalışmaları da engellenerek tam bir “sivil ölüm”e mahkûm edilmeleri, bu hukuksuzluğu katmerliyor.

Öncelikle bunun altını çizelim.

KHK’lı olup da bu süreçte “terör” suçlamasıyla yargılanıp mahkûm edilenlerin durumu ise ayrıca ele alınmaya ihtiyaç gösteriyor.

Bu suçlamanın dayandırıldığı kriterlerin hukukî değil, siyasî olduğu malûm. Ki Yargıtay da bu kriterlerin çoğunun “terör örgütü üyeliği” iddiasını ispatlamak için yeterli olmadığı yönünde kararlar verdi. Ama bilâhare kendisi de bu kararlarıyla sık sık çelişti...

Ve bu süreçteki “terör” yargılamalarında verilen mahkûmiyet kararları artık AİHM’den dönmeye başladı. Peş peşe gelen “hak ihlali” ve tazminat kararları bunun örnekleri. Görünen o ki, arkası daha da hızlanarak gelecek.

Seçime doğru, aralarında Yargıtay üyelerinin de bulunduğu bazı hâkim ve savcıların AKP’ye “seçilme garantili” adaylık başvurusu yapmaya hazırlandığı yönündeki haberler, bu gelişmelerin yol açtığı tedirginlikle “dokunulmazlık zırhı”na sığınma telaşının tezahürü olmaktan başka nasıl yorumlanabilir?

Hukuka dönüş işaretlerinin güçlendiği bu süreçte muhalefete düşen, asla geri adım atmayıp hukuksuzluklara karşı duruşunu daha da pekiştirmek ve Perinçek’in “O adı biz koyduk ve Yargıtay kararlarına iliştiren de biziz” dediği malûm yaftayı tamamen tedavülden kaldırıp hukukun diline dönmek olmalı.

Darbecilerle hukuk içinde hesaplaşılmasına kimsenin itirazı yok ve olamaz. Ama darbe ve terörle hiçbir ilgisi olmayan insanları terörist ilan etme hukuksuzluğu artık sona ermeli.

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