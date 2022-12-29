Seçimi açık farkla almak için

Son dönemde yapılan anketlerin büyük çoğunluğu Millet İttifakının önde olduğunu gösteriyor. Genel ortalama 45-47’ye 40-43 gibi bir dağılıma işaret ediyor.

Cumhur İttifakı, AKP’nin bütün atraksiyonlarına rağmen vaziyeti toparlayamıyor. Ve görünen o ki, seçimde cumhurbaşkanlığını da, Meclis çoğunluğunu da kaybedecek.

Cumhurbaşkanı seçiminde HDP’nin de Millet İttifakı adayına destek vereceği ön kabulü ile yapılan tahminler bu istikamette.

Türkiye’nin tek adam rejiminden kurtulup demokratik hukuk devleti kriterlerinin geçerli olduğu parlamenter sisteme dönebilmesi için HDP’nin yapması gereken de bu.

Taahhütleri de bunu gerektiriyor.

Ama bu noktada istenen, beklenen ve olması icab eden, 6’lı Masa olarak ifade edilen Millet İttifakının, bizim teklif ve tavsiye ettiğimiz ismiyle Demokrasi İttifakının kendi dinamizmiyle yüzde 50’nin çok üzerine çıkması.

Başka bir desteğe ihtiyaç duymadan, 6’lı ittifak olarak hem cumhurbaşkanlığı seçimini açık farkla kazanması, hem de anayasayı değiştirecek bir Meclis çoğunluğunu alması.

Bunun üzerine HDP desteği de geldiği takdirde daha mükemmel ve anlamlı olur.

Tek adam rejimi sandıkta öyle bir hezimete uğratılmalı ve milletten öyle bir demokrasi şamarı yemeli ki, bir daha asla kendisine gelemesin ve bundan sonrası için benzer hayaller kuranlar varsa hevesleri iyice kırılsın.

Bunun için, defaatle ifade ettiğimiz gibi, 6’lı Masanın bilhassa bundan sonra çok daha dinamik ve seri ataklar yapması lazım.

İmamoğlu’na verilen ceza üzerine düzenlenen Saraçhane mitinginin meydana getirdiği farklı sinerji, ne zamandır çağrısını yaptığımız ortak mitinglerin önemini herkese gösterdi.

Liderler de bunu bizzat hissedip yaşadı.

Şimdi, Saraçhane’nin verdiği motivasyon ve hızla ortak mitinglere devam etme kararı aldıkları ifade ediliyor ki, gayet isabetli olur.

Bunun yanında, son toplantının ardından duyurulan sivil toplum buluşmaları da en kısa zamanda ülke genelinde gerçekleştirilmeli.

Kaybedilecek tek bir saniye bile yok.

Türkiye için hayat-memat meselesi haline gelen seçimden demokrasi ve hukukun zaferiyle çıkabilmek için seferberlik zamanı.

Seçimi açık farkla kazanabilmek için de.