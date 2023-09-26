Şefik Peker: Yeni Asya hiç zikzak yapmadı

Trabzon Nur hizmetinin emektarlarından Şefik Peker de bu dünyadaki hizmetini tamamlayıp terhis belgesini alarak berzah âlemine göçtü. Oraya her gidişimizde görüştüğümüz, hasbilik ve samimiliği ile herkesin muhabbet ve hürmetini kazanan ehl-i hizmet bir insandı.

Kahraman Alpak’ın “40 yıllık okuyucularımız” dosyası kapsamında kendisiyle yaptığı röportajdan bazı anekdotları aktaralım:

Bu davada yolculuğumuz yıl 1963’te Kirazlı Mescit’te başladı. O yıllarda İTÜ’de okuyordum. Bir öğrenci yurdunda kalıyorduk. Bir aylık kurs için gelen Erzurumlu elektrik teknisyeni bir arkadaşın “Şu yukarıda çay içip sohbet ediyorlar, isterseniz oraya gidelim” diyerek davet etmesiyle Kirazlı Mescid’e gittik. Ortam çok hoşuma gitti. Bazan insana bir söz yetiyor. Böylece Risale-i Nur hizmetiyle beraber İttihad’ı, daha sonra Yeni Asya’yı tanımış olduk.

Yeni Asya’nın yayıncılık hayatına adım atması Zübeyir Ağabeyin bizzat teşviki ile olmuş, kuruluşunda gazetemizi herkes desteklemiştir.

Bu gazete bizimdir diyerek sahiplendik. İnanıyorum ki gazete okuyup da Nurlardan uzaklaşan olmamıştır.

İttihad ve Yeni Asya çıkmadan önce o güne kadar hücumlar olduğu halde, bunlara cevap verecek elimizde kendimize ait bir gazete yoktu.

Yeni Asya yerine göre uyarılarda bulundu, yerine göre taraf oldu, yerine göre de göğsünü gere gere yanlışları, yapanların yüzlerine vurdu.

Hakların vazgeçilmezliğine, düşüncenin serbestliğine, inanç özgürlüğüne destek verdi, bu manada da hislerimize tercüman oldu.

Zübeyir Ağabeyin dediği gibi öncelikle Risale-i Nur’un izzetini muhafaza etmek lâzım. Aynı zamanda kimseye zorla Risale-i Nur’u aldırmaz, kendi rızası ile alana verirdi. Çok defa da bu para verme, bağış yapma işine ‘Kardeşim, para veren, akıl da verir’ der, almazmış. Bu düstur Yeni Asya ile örtüşüyor.

Gazetemizin zikzaklı durumu hiç olmadı. Dün nasılsa bugün de aynı; isimler değişse de hakikat hiç değişmedi. Hakkın hatırını hiçbir hatıra feda etmedi. Gerçekten haber veriyordu, şimdi de gerçeklerden haber veriyor. Gözümüzü açtığımız yıllarda ne ise, şimdi de aynıdır. Aldanmadığımızı yıllar göstermiştir.

Risale-i Nur’un dinî, sosyal ve siyasî meselelere ışık tutan yönüyle ihlâsla ve tesanüdle bugünlere kadar bunu getiren insanlardan Allah razı olsun. Onları alkışladığımız gibi, yarınlarımızı da alkışlıyoruz.

Gazetemiz şeref tabloları ile doludur. Korku kapıdan içeri girmemiştir. 470 gün kapatılmış, 3-4 gazete çıkmış, cemaat tesanüdünü, uhuvvetini bozmamıştır. Yeter ki sistemin hakkını, meşveretin ruhunu azimle koruyalım. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin.

* İstanbul Nur hizmetinin emektarlarından, yılların Yeni Asya gönüllüsü, Denetim Kurulu üyemiz Halit Ceylan’ın değerli eşi Hacer Hanımın vefat haberini teessürle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Ailesine ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbimiz Cennetinde buluştursun.