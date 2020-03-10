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10 MART 2020 SALI - YIL: 51

Şehitler tepesinden ateşkes finaline

Kâzım GÜLEÇYÜZ
10 Mart 2020, Salı
Bir seferde 34 şehit haberinin şoku ve hemen ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekâtının sefer atmosferi ile girdiğimiz geçen haftayı, Moskova’da varılan ateşkes mutabakatıyla tamamladık.

BM Temsilcimiz 34 askerimizin şehit olduğu saldırıdan Rusya’yı sorumlu tutarken, iktidar rejimi suçladı. Cumhurbaşkanı da, Millî Savunma ve Dışişleri Bakanları da “Rusya ile karşı karşıya gelmeyiz” sözünü tekrarladılar.

Buna mukabil şehitler için yapılan misilleme “Artık açık hedefimiz haline geldiler” denilen rejim güçlerine yöneldi. “Gücümüzü göstermeye daha yeni başlıyoruz, omuz üstünde baş kalmayacak” mesajları verildi. Sürekli, rejime verdirildiği söylenen kayıplar açıklandı.

Bunlar olurken, önceki harekâtlarda olduğu gibi Fetih Sûreleri okutturuldu, dualar ettirildi ve özel Cuma hutbesi hazırlatıldı.

Ülkede “küffarla cihad” havası estirildi. (Sonra “Müslüman Müslümanı vurmasın”a dönüldü.)

Şehitler üzerinden hamaset yapıldı.

“Savaşa hayır” demek yasaklandı.

Ama böyle bir atmosferde Moskova’ya gidilirken, Putin’le yapılacak görüşmeden beklenti “Sür’atle ateşkes ilanı” diye ifade edilerek, buluşma sonrasında tam tersi yönde estirilecek rüzgârın ilk işareti verildi.

Görüşme öncesi “Vurduğumuz askerlerinizin orada olduğunu bilmiyorduk” diyen Putin’in yaban mersini, yulaf ve sütle kahvaltı yapma alışkanlığı üzerine cereyan eden muhabbetle başlayan 6 saatlik görüşmeden çıkan sonuç da gerçekten ateşkes oldu.

Ne İdlib’in yüzde 60’ında kontrolü tekrar sağlayan rejimin, kuşattığı gözlem noktalarımızın bulunduğu alandan geri çekilmesi talebi gündeme geldi, ne de buluşma öncesi yapılan telefon görüşmesinde söylendiği ifade edilen “Rejimle aramızdan çekil, bizi başbaşa bırak” resti. Sebebi, Erdoğan’ın ifadesiyle “konunun tatlıya bağlanmış olması” idi.

Bahar Kalkanı Harekâtı devam ederken “Kesinlikle geri adım atmak yok” diyen iktidar medyatörleri, ateşkes kararını da aynı tonda “müthiş bir zafer” olarak alkışladılar.

Böylece benzer şekilde başlatılıp bilâhare dışarıdan gelen talepler ve özellikle ABD ve Rusya ile varılan mutabakatlar neticesinde son verilmiş olan Afrin ve Barış Pınarı harekâtlarındaki serencam yine tekrarlandı.

Sonuçta şehitler de, “şehitler tepesi”ne dair ateşli polemikler de bir kez daha geride kaldı.

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