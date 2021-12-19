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19 ARALIK 2021 PAZAR - YIL: 52

Siyaset, diyanet, saltanat ve cihad

Kâzım GÜLEÇYÜZ
19 Aralık 2021, Pazar
Yeni çıkan Fihrist Risalesi’nin sonundaki imzasız Takriz yazısında, ahirzamanda gelecek vazifeli zatın dört vazifesiyle ilgili tarifler var. YK üyemiz ve yazarımız Ali Demir’in çoktandır dikkat çektiği bu tarifleri aktaralım:

“1. Siyaset âlemindeki safhayı, mukaddeme-i meşrutiyette (meşrutiyetin başlangıcında) İstanbul’a (Risale-i Nur’un) bir talebesinin gelmesiyle harb-i umumînin (Birinci Dünya Savaşı’nın) nihayetine kadar olan devrede aynen görüyoruz.

“2. Diyanet âlemindeki tevafuk: İtilâf devletlerinin İstanbul’u işgali hengâmında ve en mağrur devrelerinde o şakirdin Hutuvat-ı Sitte eseriyle o mağrur galiplerin hayâsız yüzlerine—tehlike yüzde yüz olduğu halde—tükürüp manen tokatlaması üzerine o zamanki Ankara hükümeti Risale-i Nur’un o şakirdini Ankara’ya davet etmişti. Orada dehşetli bir şahısta, Beşinci Şua’da beyan edilen işaretleri görerek, bütün bütün siyaseti ve dünyayı terk ederek Van’da bir mağarada hayat-ı mübarekelerini ibadete hasrettikleri devreye aynen intibak ve tevafuk etmektedir.

“3. Saltanat âlemindeki vazifeye gelince: Meşhur Şeyh Said hadisesinden sonra garba, menfaya (sürgüne) gönderilerek rahmet-i İlahiye ile Risale-i Nur’un telifine zemin hazırlayıp, Risale-i Nur kemal-i haşmetle envarını (nurlarını) ru-yi zemine (yeryüzüne) yaymaya başladığı bir zamandır ki, hakaik-ı imaniyenin ve Kur’an’ın görülmemiş bir surette taarruza uğradığı bir devrede Risale-i Nur, hayrette kalmış, yollarını şaşırmış, imanları tezelzüle uğramış (sarsılmış) Müslümanlar için bir âb-ı hayat misaliyle, Hızır gibi onların imdatlarına yetişmiş, onları hayretten kurtarmış, dehşetten sürura çıkarmış, yüz binler ve milyonlar gönülde ‘Üstadım, Üstadım’ denilerek milyonlar kalplerde kurulan manevî tahta oturmuş, böylece kalplerin bir sultanı olmuştur.

“(4. Cihad) Tereşşuhat-ı Kur’aniye olan telifatla (Kur’an’ın ilhamıyla yazılan eserler) ve ef’al (fiiller) ve harekâtlarıyla eşedd-i küfre karşı tam mukabele ve mücahede ederek, celâdet-i Haydaraneleriyle (Hz. Ali gibi yiğitliğiyle) ve harika şecaatleriyle, ellerinde Kur’an-ı Mu’cizü’l-Beyanın elmas kılıncı olan Risale-i Nur’uyla küfr-ü mutlakı her yerde takip etmiş; müthiş bir cemiyetin iman ve Kur’an’a olan azgınca tecavüzatını önlemişler.”

Yorumu bir başka yazıda inşaallah.

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