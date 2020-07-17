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23 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

“Siyasetli cemaatler”

Kâzım GÜLEÇYÜZ
17 Temmuz 2020, Cuma
Emirdağ Lâhikası-1’deki mektuplardan birinde yer alan sual de, Üstadın cevabı da son derece önemli ve manidar.

“Sual: Neden ne dahilde, ne hariçte bulunan cereyanlara ve bilhassa siyasetli cemaatlere hiçbir alâka peyda etmiyorsun? Risale-i Nur ve şakirtlerini mümkün olduğu kadar o cereyanlara temastan men ediyorsun?” 

Sualin devamında böyle bir alâka ve temasın hizmet açısından getirmesi muhtemel “kazanım”lara vurgu yapılıyor: “Halbuki eğer temas etsen ve alâkadar olsan, birden binler adam Risale-i Nur dairesine girip, parlak hakikatlerini neşredeceklerdi; hem bu kadar sebepsiz sıkıntılara hedef olmayacaktın.” (s. 66)

Cevabına “Bu alâkasızlık ve içtinabın en ehemmiyetli sebebi, mesleğimizin esası olan ihlâs bizi men ediyor” cümlesiyle başlayan Üstad, devamla gerekçesini şöyle açıklıyor:

“Çünkü bu gaflet zamanında, hususan tarafgirane mefkûreler sahibi herşeyi kendi mesleğine alet ederek, hatta dinini ve uhrevî harekâtını da o dünyevî mesleğe bir nevi alet hükmüne getiriyor. Halbuki, hakaik-ı imaniye (iman hakikatleri) ve hizmet-i nuriye-i kudsiye kâinatta hiçbir şeye alet olamaz. Rıza-yı İlahîden başka bir gayesi olamaz. Halbuki şimdiki cereyanların tarafgirane çarpışmaları hengâmında bu sırr-ı ihlâsı muhafaza etmek, dinini dünyaya alet etmemek müşkülleşmiş. En iyi çare, cereyanların kuvveti yerine inayet ve tevfik-i İlahiyeye dayanmaktır.” 

Burada, 2012-13’te su yüzüne çıkıp bugüne kadar devam eden fitne sürecinin arkaplanına da ışık tutan çok önemli ipuçları veriliyor.

Kaçınılmaz bir şekilde tarafgirliği ve karşıtlığı da beraberinde getiren siyaset tuzağına düşürüldükten sonra herşeyi, hattâ dinî ve uhrevî hizmetlerini dahi—belki farkında bile olmadan—kendi mesleğine alet eder hale gelen cereyanların çarpışmaları, onlarla teması olanları da bir şekilde içine alan bir girdaba dönüşüyor ve bu hal, verilmekte olan hizmetleri de olumsuz etkileyip zarar veriyor.

Onun için Yeni Asya olarak biz, sürecin ilk günlerinden itibaren “Hiçbir gerilim ve çatışmanın tarafı değiliz” dedik ve “Bu kavganın kazananı olmaz, bir an önce sağduyu ve vicdan çizgisinde çözülmeli” çağrıları yaptık.

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Yorumlar

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  • Hüseyin İlhan

    19.7.2020 09:06:31

    Aziz üstadımızın 'CENNET UCUZ DEĞİL,CEHENNEM LÜZUMSUZ DEĞİL,ifadeleri o kadar şumullü bir ifade ki bu siyasetli cemaat meselesinde o yön ile baktığımda dehşeti daha da farkedip el aman el aman el aman dedim.

  • feyzullah ayhan

    17.7.2020 22:32:01

    "....Bu alâkasızlık ve içtinabın en ehemmiyetli sebebi, mesleğimizin esası olan ihlâs bizi men ediyor....” Bu cümleye göre günümüzde boğazına kadar siyasete bulaşmış ve her halükarda siyasilere medh ü senada bulunanlar SAMİMİYETSİZDİR.Ben böylesi insanlara saygı duymuyorum.Yanılıyor muyum günah mı işliyorum?Lütfen bakar mısınız siyaset topuzunu eline alıp yaptıklarını hizmet sananlar ne kadar zarar verdiler meslek ve meşrebimize?Bunlar nasıl nurcu?

  • Zekeriyya Kocalan

    17.7.2020 15:59:23

    Güzel yazmışsınız. Ama bunun gereğini de yapmak gerekir. Bu yazıya uygun olmayan davranışlardan, yazılardan, konuşmalardan uzak durmak gerekir. Bir tarafı savunan ve diğer tarafa düşman görüntüler vermemek gerekir. Mazlum kim olursa olsun yanındayız. Hakkını ve hukukunu savunuruz. Ama yanlış yapanların yanlışlarını da iktidarın yanlışlarını söylediğimiz söylemimiz gerekir, mazlumun hakkını hukukunu savunduğumuz gibi iktidarın güzel bir şeyini de biz yapmışız gibi sahiplenmek gerekir. Yani Y. ASya'ya bakan, okuyan, inceleyen müslüman 'yeni asya hakperest, haklı" dedirtmek gerekir. Elimizde Nur olduğunu, topuz olmadğını göstermemiz gerekir. Perde olacak yazı tarzından uzak durmamız gerekir...Mazlumları savunurken onlardanmış gibi görüntü vermemek, iktidarı tenkit ederken de muhalif görüntüsü vermemek ve her ikisini de emri bil maruf nehyi anil münker için yaptığımızı hissettirmemiz gerekir

  • Mehmet FIRAT

    17.7.2020 11:13:52

    “Çünkü bu gaflet zamanında, hususan tarafgirane mefkûreler sahibi herşeyi kendi mesleğine alet ederek, hatta dinini ve uhrevî harekâtını da o dünyevî mesleğe bir nevi alet hükmüne getiriyor....'' Maalesef Üstad'ın söylediklerini bir, bir görüyor ve yaşıyoruz. Karşılıklı birbirlerini kullandılar. Ayrı düştüklerinde de devlet gücünü elinde tutan kesim diğer tarafın mensuplarına hukukun dışında cezalar yağdırmaya başladı. İnsaf ve vicdan ölçüleri bir yana hukukun en temel esasları gözardı edildi, tabiri caiz ise paspas edildi. Bu hengamede baştakilerin hataları vesile edilerek tüm bir kitle, Üstadın tabiri ile '' bir caninin/ suçlunun hatası'' ile 100'ler, belki binler cezalandırıldı.Bu mağduriyetlere en küçük itiraz, hukuku hatırlatmak terörist damgası yemek için yeterli görüldü. Oysa birinin fikirlerini savunmak ile ona/ onlara yapılan haksızlığa itiraz etmek arasındaki fark gözetilmedi. Mağduriyetlerin çözümü hukukun keyfiliğin önüne geçirilmesi ile çözülür.

  • Abdullah Tunç

    17.7.2020 05:50:13

    İki farklı cereyan.Biri kadrolarla ve bid'alara müsaadelar ve tahripkar bir meslekle devleti ele geçirmeye çalışan diığeri parti yoluyla devlete hakim ol maya çalışan iki siyasi cereyan.,. İki sininde hedefi devleti ele geçirmek.İki sinin de hedefi arzidir,semavi,uhrevi değildir. Belli bir noktaya kadar birlik te hareket ettiler; menfaatlar çatışınca bir birinden ayrıldılar.Ve bu iki cereyanın kavgası memleketi dehşetli maddi ve manevi sıkıntılara maruz bıraktı. Dine ve dindarlara olan teveccühü büyük oranda kırdı,imajı bozdu,güveni sarstı. Bu manevi tahribatın tamiri fevkalade zor ve çok zaman alacaktır. Bu iki cere yanın mensuplarına ve tahripkar mes leklerine, tazlarına en küçük bir müsamaha gösteriilemez,gösterilme melidir. Çünkü bu iki cereyanın, topluma ve dinimize verdiği zararı bütün dünya gördü,hadiseler ve zaman bunu ispat etti.

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