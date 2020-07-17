“Siyasetli cemaatler”

Emirdağ Lâhikası-1’deki mektuplardan birinde yer alan sual de, Üstadın cevabı da son derece önemli ve manidar.

“Sual: Neden ne dahilde, ne hariçte bulunan cereyanlara ve bilhassa siyasetli cemaatlere hiçbir alâka peyda etmiyorsun? Risale-i Nur ve şakirtlerini mümkün olduğu kadar o cereyanlara temastan men ediyorsun?”

Sualin devamında böyle bir alâka ve temasın hizmet açısından getirmesi muhtemel “kazanım”lara vurgu yapılıyor: “Halbuki eğer temas etsen ve alâkadar olsan, birden binler adam Risale-i Nur dairesine girip, parlak hakikatlerini neşredeceklerdi; hem bu kadar sebepsiz sıkıntılara hedef olmayacaktın.” (s. 66)

Cevabına “Bu alâkasızlık ve içtinabın en ehemmiyetli sebebi, mesleğimizin esası olan ihlâs bizi men ediyor” cümlesiyle başlayan Üstad, devamla gerekçesini şöyle açıklıyor:

“Çünkü bu gaflet zamanında, hususan tarafgirane mefkûreler sahibi herşeyi kendi mesleğine alet ederek, hatta dinini ve uhrevî harekâtını da o dünyevî mesleğe bir nevi alet hükmüne getiriyor. Halbuki, hakaik-ı imaniye (iman hakikatleri) ve hizmet-i nuriye-i kudsiye kâinatta hiçbir şeye alet olamaz. Rıza-yı İlahîden başka bir gayesi olamaz. Halbuki şimdiki cereyanların tarafgirane çarpışmaları hengâmında bu sırr-ı ihlâsı muhafaza etmek, dinini dünyaya alet etmemek müşkülleşmiş. En iyi çare, cereyanların kuvveti yerine inayet ve tevfik-i İlahiyeye dayanmaktır.”

Burada, 2012-13’te su yüzüne çıkıp bugüne kadar devam eden fitne sürecinin arkaplanına da ışık tutan çok önemli ipuçları veriliyor.

Kaçınılmaz bir şekilde tarafgirliği ve karşıtlığı da beraberinde getiren siyaset tuzağına düşürüldükten sonra herşeyi, hattâ dinî ve uhrevî hizmetlerini dahi—belki farkında bile olmadan—kendi mesleğine alet eder hale gelen cereyanların çarpışmaları, onlarla teması olanları da bir şekilde içine alan bir girdaba dönüşüyor ve bu hal, verilmekte olan hizmetleri de olumsuz etkileyip zarar veriyor.

Onun için Yeni Asya olarak biz, sürecin ilk günlerinden itibaren “Hiçbir gerilim ve çatışmanın tarafı değiliz” dedik ve “Bu kavganın kazananı olmaz, bir an önce sağduyu ve vicdan çizgisinde çözülmeli” çağrıları yaptık.