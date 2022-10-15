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15 EKİM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

“Siyasiyyunu irşad”

Kâzım GÜLEÇYÜZ
15 Ekim 2022, Cumartesi
Üstad Volkan gazetesinin 31 Mart-1 Nisan 1909 tarihli sayılarında çıkan bir makalesinde İttihad-ı Muhammedî Cemiyetine dair soruları cevaplarken şöyle diyor:

“İttihadın hedefi ve maksadı i’lâ-yı kelimetullah ve mesleği de kendi nefsiyle cihad-ı ekber ve başkalarını irşaddır. Bu mübarek heyetin yüzde doksan dokuz himmeti siyaset değildir, siyasetin gayrı olan hüsn-ü ahlâk ve istikamet vesaire gibi makasıd-ı meşruaya masruftur. Zira bu vazifeye müteveccih olan cemiyetler pek az, kıymet ve ehemmiyeti ise pek çoktur. Ancak yüzde biri, siyasiyyunu irşad tarikıyla siyasete taallûk edecektir.” 

(Eski Said Dönemi Eserleri, s. 59)

Buradaki “siyasiyyunu irşad” tabiri, siyasetle iştigalin hem çerçevesini, hem muhtevasını ifade ederken, Üstadın bütün hayat dönemlerindeki duruş ve çizgisini belirtiyor.

Bu çerçevenin ana esasları istibdadın reddi, hürriyet-i şer’iye, meşrutiyet (cumhuriyet-demokrasi), adalet, meşveret, kanunda inhisar-ı kuvvet, hukukun üstünlüğü, suç ve cezanın şahsîliği, millete hizmet ve şefkat...

Üstad padişahlık döneminde de, meşrutiyetten sonra da, cumhuriyet devrinde de, çok partili demokraside de her imkânı kullanarak bu prensip ve değerleri vurgulamış.

Eski Said döneminde gazete makalelerinde, “Hürriyete hitap” gibi nutuk ve konuşmalarında, beraat ettiği Divan-ı Harb-i Örfî (sıkıyönetim) mahkemesindeki müdafaasında, şark aşiretlerine gönderdiği telgraflarda, hamalların müdavimi olduğu kahvehanelerde, İstanbul’un selâtin camilerinde, doğudaki aşiret ahalisiyle Münazarat sohbetlerinde...

Cumhuriyet döneminde çıkarıldığı mahkemelerdeki savunmalarında, tutulduğu hapishanelerden veya sürgün edildiği mekânlardan devlet ricaline gönderdiği yazılarda...

Çok partili demokrasi devrinde cumhurbaşkanı, başbakan, bakan... sıfatını haiz yöneticilere, Diyanet’e, diğer ilgili kurumlara, muhalefet partilerine yazdığı mektuplarda ve gazetelere gönderdiği açıklamalarda...

Hepsinin ana çerçevesi “siyasiyyunu irşad.” 

Risale-i Nur’un medyadaki dili olan Yeni Asya da kurulduğu günden bu yana aynı mana ekseninde yayınlarına devam ediyor.

Muvafık-muhalif ayrımı yapmadan, Risale-i Nur’daki Kur’anî mesajları iletiyor ve dünya durdukça iletmeye devam edecek inşaallah.

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