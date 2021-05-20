Siyonist lobiye karşı “Filistin lobisi” şart

Siyonist lobiler ABD başta olmak üzere önde gelen Batı ülkelerinin ve dünya politikalarında güçleri oranında etkili olan diğer ülkelerin yönetimlerini öylesine sıkı bir ablukaya almışlar ki, başa kim gelirse gelsin, İsrail’le ilgili konularda hep aynı çizgide yer alıyorlar.

Filistin’deki 72 yıllık siyonist işgali ve İsrail’in nöbete bindirdiği Filistinli katliamlarını görmezden gelmelerinin birinci sebebi bu.

Filistin tarafından yapılan ve İsrail’e saldırı bahanesi vermekten başka ne işe yaradığı meçhul roket saldırıları, bu tek yanlı ve tarafgir bakış tarzına da “dayanak” teşkil ediyor.

Bir zamanlar hedef ayırmadan yapılan intihar saldırıları aynı işi görüyordu, vazgeçildi; onların yerine roket saldırıları ikame edildi.

Filistinlilerin buna da son vermeleri lâzım.

Bunun şartı ise, kendi içlerindeki kronik ihtilafları ve bölünmüşlüğü bitirip, ortak hedef ve stratejilerde ittifak etmeyi başarmaları.

Bugünün dünya şartları içinde Filistin davasını neticeye ulaştırmanın çok önemli bir şartı da, siyonist lobilerin dünya başkentlerini ve küresel kamuoyunu esir alan gücünü ve etkisini kıracak veya en azından dengeleyecek bir “karşı lobi”nin vücuda getirilmesi.

Bunun için, Müslümanların evvelâ kendilerine çekidüzen vererek böyle bir stratejinin kendilerine bakan cihetini etraf-ı erbaasıyla tamamlayıp tekemmül ettirmeleri lâzım.

İkinci etapta, Bediüzzaman’ın “Avrupa ikidir” tasnifinde dikkat çektiği, “adalet ve hakkaniyete hizmet eden müsbet Avrupa” manasına tekabül eden kesimlerle sıkı ve samimi bir diyalog ve işbirliğinin tesisi geliyor.

Son İsrail saldırıları üzerine ABD ve Avrupa başta olmak üzere dünya genelinde gözlenen tepkiler daha açık şekilde bir kez daha gösterdi ki, insanlığın vicdanı ölmüş değil.

ABD’de Biden’ın Demokrat Partisi içinden yükselen sesler, başkan aday adayı Sanders’in yaptığı çıkışlar ve kimi Musevî STK’larının yaptığı “İsrail’i durdurun” çağrıları bunun en son ve manidar örnekleri. Avrupa başta olmak üzere birçok dünya şehrinde düzenlenen “Filistin’e destek” eylemleri de.

Keza İsrail’deki benzer gösteriler de.

Uğruna canını feda ettiği Filistin davasının unutulmazları arasında yerini alan Rachel Corrie örneği gibi kimbilir daha niceleri var...

Bu dava onlarla dayanışarak kazanılır.