Suçlar artarken masumlarla uğraşmak...

Suç oranlarındaki yükseliş “Türkiye nereye gidiyor?” diye sorduran çok endişe verici gelişmelerden biri.

Bakanlığın Adalet İstatistiklerine göre, çeşitli suçlar için açılan ve 2014’te 6.9 milyon olan soruşturma sayısı, 2022’de 10 milyon 599 bine yükseldi. Bunların yarısı 2021’den devredilirken 2022’de yeni açılan dosya sayısı 5 milyon 302 bin oldu.

Soruşturma dosyalarındaki şüpheli sayısı 12 milyon 688 bin, bu dosyalar içindeki suç sayısı 21 milyon 743 bin olarak tesbit edildi.

En çok suç iddiası, hırsızlık, yağma, mala zarar verme gibi mal varlığına karşı işlenen suçlarda oldu. Geçen yıl bu suçtan 5 milyon 846 bin kişi şüpheli kayıtlara geçti. Tehdit ve şantajı içeren hürriyete karşı suçlardan 2 milyon 355 bin kişiye şüpheli işlemi yapıldı. Yaralama, eziyet gibi vücut dokunulmazlığına karşı suçlarda 1 milyon 925 bin şüpheli tesbit edildi. 192 bin 522 cinsel suç dosyasında 204 bin 825 olan şüpheli sayısı, kasten veya taksirle öldürmeyi kapsayan hayata karşı suçlarda 124 bin oldu. Geçen yıl dolandırıcılık yüzde 41, çocukların cinsel istismarı yüzde 33, hırsızlık yüzde 30, uyuşturucu yüzde 25, yağma yüzde 23, kasten öldürme yüzde 17, kasten yaralama yüzde 11 arttı.

Suça sürüklenen çocuklar hakkında geçen yıl 289 bin 914 soruşturma dosyası açıldı. Bu dosyalarda 294 bin 804 çocuk şüpheli oldu. 74 bin 84 çocuk yargılandı. Çocuk ağır ceza mahkemelerinde 10 bin 105 dava açıldı.

85 milyonun 13 milyona yakınının şüpheli durumuna düştüğü bu tablonun sağlıklı bir toplum yapısına işaret ettiği söylenebilir mi?

Bilhassa mala, cana ve ırza yönelik suçlardaki artışın sebepleri çok iyi tahlil edilip doğru teşhisler konulmalı ve o çerçevede çare aranmalı. Özellikle manevî ve ahlakî değerler açısından yaşanan ve yer yer çürüme boyutuna ulaşan erozyonun, eğitim sistemindeki çöküşün, mafya ve çete oluşumlarına seyirci kalan, hatta teşvikçi olan politikaların, cezalardaki caydırıcılığı sıfırlayan çarpık infaz indirimlerinin, ekonomik dengelerdeki bozulmanın... payı esaslı bir şekilde sorgulanmalı.

Topluma büyük zarar veren suçların failleri infaz indirimleriyle salıverilirken, 84 yaşındaki ağır hasta Mustafa Türk gibilerin, hiç ilgileri olmadığı halde “terör”le suçlanıp yoğun bakım odasından sedye ile derdest edilmeleri de...

* Değerli yazarımız, samimi bir Yeni Asya gönüllüsü olarak kırıksız bir çizgide bugünlere gelen eğitimci Mustafa Öztürkçü’nün âni vefat haberini teessürle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun. Rabbimiz Cennetinde buluştursun.