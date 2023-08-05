Suçları önlemenin en kestirme yolu

Tıpta birinci önceliğin, “koruyucu hekimlik” olarak adlandırılan, hasta olmamayı sağlayacak tedbirlerde olması prensibi, sosyal hastalıklar olarak nitelenebilecek suçlar için de geçerli. Suçla başarılı bir mücadelenin en önemli şartı, suçu, işlenmeden önleyecek tedbirlerin alınması ve suça götüren sebeplerin izale edilmesi.

Hasta olduktan sonra uygulanacak tedavilerin, hastalığın türüne, hastanın özelliklerine, teşhis ve tedavi için geçen sürelere, yapılan masraflara... göre değişen maliyetleriyle kıyaslandığında koruyucu hekimliğin çok daha sağlıklı, ekonomik ve sonuç alıcı olması gibi, suçu önleyici tedbirler de, suç işlendikten sonra yol açtığı mağduriyetleri gidermek ve suçluları cezalandırmak için yapılması gerekenlerden çok daha “rantabl.”

Peki, cana, mala, ırza ve diğer insanî değerlere yönelik suçları önlemek mümkün mü?

Elbette ki mümkün. Bunun yolu da ahlakî ve vicdanî prensiplere dayanan esaslı eğitim ve ıslah çalışmalarından geçiyor. Bu çalışmaların sağlıklı ve kalıcı başarısı ise muhataplarına tahkikî bir imanı ve onun neticesi olan güzel ahlakî hasletleri kazandırmaya bağlı.

Bediüzzaman’ın 1943’te talebeleriyle birlikte tutuklu yargılandığı Denizli mahkemesindeki müdafaasında ifade ettiği gibi:

“Acaba katl (cinayet), zina, sirkat (hırsızlık), kumar, şarap gibi hayat-ı içtimaiyeyi zehirlendiren pek çok büyük günahları işleyenleri onlardan men etmek için yalnız hapis korkusu ve hükümetin bir hafiyesinin görmesi tevehhümü kâfî gelir mi? O halde her hanede, belki herkesin yanında daima bir polis, bir hafiye bulunmak lâzım gelir ki, serkeş nefisler kendilerini o pisliklerden çeksinler.”

Devamında da “İşte Risale-i Nur, iman cânibinden, herkesin başında her vakit bir manevî yasakçıyı bulundurur. Cehennem hapsini ve gazab-ı İlâhîyi hatırına getirmekle fenalıktan kolayca kurtarır” diyor Üstad.

Nitekim Denizli cezaevinde gözünü kırpmadan işledikleri cinayetler sebebiyle hapse mahkûm olan katillerin, Risale-i Nur’la tanıştıktan sonra, tahta kurusunu öldürmekten dahi “günah olur” kaygısıyla çekinir hale gelmeleri bunun en çarpıcı örneklerinden.

Yine Üstadın “Asayişi muhafazaca, bin imanlı adam mı, yoksa on dinsiz serseri mi daha kolaydır?” suali konuyu tamamlıyor.

İman hizmeti, suça karşı da manevî sigorta.