Suriye’de filmi geri sarabilsek...

Barış Pınarı Harekâtının önce ABD ile varılan anlaşmayla sona erdirilip, ardından Rusya ile varılan Soçi mutabakatıyla tamamen gündemden kalkması ve YPG’nin sınırlarımızdan çekilmesi ile ortaya çıkan tablo için yapılan değerlendirmeler devam ederken, biz filmi geriye sararak bazı sorular soralım:

* Eğer 8.5 yıl önce Suriye’de patlak veren iç savaş “Esad gidecek, yerine bizim desteklediklerimiz gelecek” hesaplarıyla körüklenmemiş olsaydı, bu noktaya gelinir miydi?

* Suriye iç savaş ortamında türetilen IŞİD ve PKK/YPG başta olmak envaî çeşit terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke olur muydu?

* Bizi de vuran IŞİD ve PKK/YGP terörüne yüzlerce insanımızı kurban verir miydik?

* Türkiye’yi de, Suriye’yi de demokratikleşme noktasında çok gerilere götüren terör fitnesi bu derece palazlanır ve alevlenir miydi?

* En az 700 bin insan can verir, ülke nüfusunun yarısı evini barkını terk edip milyonlarca insan Suriye içinde başka yerlere veya öncelik Türkiye olmak üzere diğer ülkelere sığınmak için yollara düşmek mecburiyetinde kalır mıydı?

* Binlerce masum insan, bebek, kadın, ihtiyar, göç yollarında, Ege veya Meriç sularında, kapalı kamyon kasalarında can verir miydi?

* Suriye’nin ve İslam dünyasının en güzel şehirlerinden, Sahabe kabirleri başta olmak üzere nice aziz ve değerli hatırayı bağrında saklayan Halep başta olmak üzere, yerleşim yerleri yerle bir olup harabeye döner miydi?

* İç savaşla birlikte ilişkiler kesilmeyip, tam tersine geçişlerde vizenin kalktığı, gezi turlarının düzenlendiği, ortak kabine toplantılarının yapıldığı, yöneticilerin ailecek görüştüğü, Türk yatırımcıların bizzat Esad’ın talimatıyla pozitif ayrımcılıkla teşvik edildiği sıcak ve samimî ortam geliştirilerek sürdürülebilmiş olsaydı, iç savaşı ve sebebiyet verdiği inanılmaz yıkımları değil, tam tersine çok güzel ve ümit verici neticelerini yaşıyor olmaz mıydık?

* Türkiye-Suriye yakınlaşması sabote edilmeseydi, Ortadoğu ve İslam dünyasında AB modeli bir yapılanmanın önünü açıp bütün bölgeye barış ve istikrar getirme açısından çok olumlu gelişmelere vesile olmaz mıydı?

Soruları ilânihaye çoğaltmak mümkün. Ama bu kadarı meramımızı anlatmak için yeterli.

Dileriz, hiç değilse bundan sonra, olanlardan doğru dersler çıkarılarak yola devam edilir.

* Yarın Ankara Kitap Fuarındaki imza programında olacağız inşaallah. 13:00-18:00 arası Yeni Asya Standında buluşalım.