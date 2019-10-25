"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 EKİM 2019 CUMA - YIL: 50

Suriye’de filmi geri sarabilsek...

Kâzım GÜLEÇYÜZ
25 Ekim 2019, Cuma
Barış Pınarı Harekâtının önce ABD ile varılan anlaşmayla sona erdirilip, ardından Rusya ile varılan Soçi mutabakatıyla tamamen gündemden kalkması ve YPG’nin sınırlarımızdan çekilmesi ile ortaya çıkan tablo için yapılan değerlendirmeler devam ederken, biz filmi geriye sararak bazı sorular soralım:

* Eğer 8.5 yıl önce Suriye’de patlak veren iç savaş “Esad gidecek, yerine bizim desteklediklerimiz gelecek” hesaplarıyla körüklenmemiş olsaydı, bu noktaya gelinir miydi?

* Suriye iç savaş ortamında türetilen IŞİD ve PKK/YPG başta olmak envaî çeşit terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke olur muydu?

* Bizi de vuran IŞİD ve PKK/YGP terörüne yüzlerce insanımızı kurban verir miydik?

* Türkiye’yi de, Suriye’yi de demokratikleşme noktasında çok gerilere götüren terör fitnesi bu derece palazlanır ve alevlenir miydi?

* En az 700 bin insan can verir, ülke nüfusunun yarısı evini barkını terk edip milyonlarca insan Suriye içinde başka yerlere veya öncelik Türkiye olmak üzere diğer ülkelere sığınmak için yollara düşmek mecburiyetinde kalır mıydı?

* Binlerce masum insan, bebek, kadın, ihtiyar, göç yollarında, Ege veya Meriç sularında, kapalı kamyon kasalarında can verir miydi?

* Suriye’nin ve İslam dünyasının en güzel şehirlerinden, Sahabe kabirleri başta olmak üzere nice aziz ve değerli hatırayı bağrında saklayan Halep başta olmak üzere, yerleşim yerleri yerle bir olup harabeye döner miydi?

* İç savaşla birlikte ilişkiler kesilmeyip, tam tersine geçişlerde vizenin kalktığı, gezi turlarının düzenlendiği, ortak kabine toplantılarının yapıldığı, yöneticilerin ailecek görüştüğü, Türk yatırımcıların bizzat Esad’ın talimatıyla pozitif ayrımcılıkla teşvik edildiği sıcak ve samimî ortam geliştirilerek sürdürülebilmiş olsaydı, iç savaşı ve sebebiyet verdiği inanılmaz yıkımları değil, tam tersine çok güzel ve ümit verici neticelerini yaşıyor olmaz mıydık?

* Türkiye-Suriye yakınlaşması sabote edilmeseydi, Ortadoğu ve İslam dünyasında AB modeli bir yapılanmanın önünü açıp bütün bölgeye barış ve istikrar getirme açısından çok olumlu gelişmelere vesile olmaz mıydı?

Soruları ilânihaye çoğaltmak mümkün. Ama bu kadarı meramımızı anlatmak için yeterli. 

Dileriz, hiç değilse bundan sonra, olanlardan doğru dersler çıkarılarak yola devam edilir.

* Yarın Ankara Kitap Fuarındaki imza programında olacağız inşaallah. 13:00-18:00 arası Yeni Asya Standında buluşalım.

Okunma Sayısı: 207
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meclis'te gündem oldu: Basın kartları niye bekletiliyor?

    Harekât, Esad’a kazandırdı

    Suriye’de filmi geri sarabilsek...

    Üniversite hastaneleri sıkıntılı

    Arakanlı Müslümanlar güvende değil

    Gecikme zammı enflasyonu katladı

    Maas, sığınmacıları ve ateşkesi görüşmek üzere Türkiye'ye geliyor

    'Suriye ile görüşmeyi planlamıyoruz'

    Esed rejimi İdlib'de saldırı gerçekleştirdi: 7 ölü

    Meclis, Rabia Naz’ın ölümünü araştıracak

    'Rus askeri polisi Suriye'de devriye yaptı'

    TÜSİAD'dan 'vergi düzenlemesi' açıklaması

    SMO, İdlib'de rejim güçlerinin ilerlemesini engelledi

    Milli Savunma Bakanlığı: Rasulayn'da 5 asker yaralandı

    40 yıldır mesleğini devam ettiriyor: 'Zanaat kanaattir'

    İngiltere'deki dehşet veren hadiseye ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı

    AP'nin Barış Pınarı Harekatı kararına Türkiye'den ilk tepki

    HSK’da iki kritik istifa

    Temel atmama töreni yapacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Suriye’de filmi geri sarabilsek...
    Genel

    Meclis'te gündem oldu: Basın kartları niye bekletiliyor?
    Şükrü BULUT

    Şam-ı Şerif konferansına doğru...
    Genel

    Harekât, Esad’a kazandırdı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kürtlerin fıtratına en uygun cereyan
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Sosyal adalet talebi
    Ahmet BATTAL

    Uzman başkan döneminden örnekler…
    Süleyman KÖSMENE

    Resûlullah’ın (asm) Hazret-i Hatice ile evlenmesi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.