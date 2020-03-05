Suriye politikası yol ayrımında

Bir iktidar yorumcusunun “Ankara, İdlib’den çekilmenin Kuzey Suriye’deki üç bölgeden de ayrılmak anlamına geleceğini çok iyi biliyor” değerlendirmesi, eninde sonunda gelinecek olan noktayı ifade ediyor.

Bir başka yazarın şu soruları ise, işi bu noktanın ötesine geçen konulara götürüyor:

“Suriye’deki gerçek hedefimiz ne? Esad’ı indirip muhalefeti o koltuğa oturtmak mı?”

İktidarın söylem ve eylemleri, tercihinin bu olduğunu gösteriyor. Ki, iç savaşın patlatıldığı günden beri de hedefi zaten buydu.

Hattâ bu niyet ve maksatla muhaliflere alternatif bir ordu kurduran, topraklarımızda ona üs tahsis eden ve silahlı örgütlere her türlü desteği sağlayan da bizim iktidardı.

Dahası, Obama’nın başkan olduğu günlerden itibaren ABD’ye ısrarla ve tekrar tekrar “Gelin, Esad’ı devirin” çağrısında bulunan da.

Keza iç savaşın ilk günlerinde Esad için “Gitti gidecek; haftaları, hattâ günleri sayılı” lâflarının kimlerden sâdır olduğunu biliyoruz.

Aradan koca bir dokuz sene geçti.

Ama Esad hâlâ yerinde duruyor. Ve “Rus desteği olmasa ayakta duracak mecali yok” denildiği bir noktada, yıllardır elinden çıkmış olan İdlib’de mevzi kazanma çabasını sürdürüyor.

Bu aşamada Ankara’nın yeni bir değerlendirme yapması kaçınılmaz. Rejim güçlerini de terör örgütleriyle bir tutarak savaşı devam mı ettirecek; yoksa rejimle çatışan örgütlere desteğini gözden geçirip, eninde sonunda vermek durumunda olduğu “çekilme” kararı için makul ve gerçekçi bir strateji uygulamaya mı başlayacak?

Mevcut durumun sürdürülemezliği açık.

İpi CIA ve MOSSAD’ın elinde olan örgütlerin her türlü çapraz provokasyonla gerginliği alevlendirme riskinin çok yüksek olduğu; nifak sokmak için fırsat kollayan ABD’nin Ankara’yı hem destekliyor gibi görünüp hem işe yarar hiçbir şey yapmadığı; Rusya cenahında da gerilimin iyice tırmandığı bir ortamda, hamaseti ileri, ama realiteye uygunluğu tartışmalı politikalarla nereye kadar gidilebilir?

Hep tekrarlandığı üzere “Suriye’nin toprağında gözümüz yok” ise, o üç bölgede bundan sonra ne yapacağız? Muhaliflere mi bırakacağız, Şam hükümetinin güçlerine mi?

Doğru olan, çatışan taraflardan biri olmak yerine, o tarafları silah bırakıp masaya oturmaya zorlayacak politikalarda ısrar etmek değil mi?