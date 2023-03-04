Suriye’yi unutmayalım

Kahramanmaraş depremleri 11 ilimizle birlikte Suriye’nin kuzeyini de fena vurdu. Halep başta olmak üzere bölgedeki birçok yerleşim yerinde büyük yıkım olduğu ve binlerce kişinin can verdiği belirtiliyor.

Depremleri memleketi Şanlıurfa’da yaşayan avukatımız Mustafa Özbek, İstanbul’a dönüşünde, daha oradayken Suriye’den son derece üzücü haberler aldıklarını ifade etti.

Ama oradaki durum bilinmiyor; meydana gelen yıkımın, can kayıplarının ve âcil yardım ihtiyacının boyutu gündem olamıyor.

Bunda Baas rejiminin bilinen yapı ve karakterinin yanı sıra, iç savaşın yoğunlaştığı ve devam ettiği deprem bölgesinde çoğu beldenin çatışma halindeki taraflardan birinin kontrolünde olması da etkili oluyor. Kimsenin kimseden haberi yok. Dışarıdan gönderilip zor bela ülkeye girebilen çok sınırlı yardımların serencamı ve akıbeti de bilinmiyor.

Her mahallin “hâkim”inin, gelen yardımı kendi taraftarlarına hasrettiği ve “düşman” saydıklarından esirgediği bilgileri geliyor.

Açıkça belli ki, oralarda arama-kurtarma çalışmaları çok büyük ihtimalle hiç yapılamadı; sayısı meçhul birçok insan enkaz altında can verdi; evleri yıkılıp sokakta kalan yine sayısını bilmediğimiz birçok insan da en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığı perişan bir halde hayatta kalmaya çabalıyor.

Bizde yaşanan ve tek adam rejiminin kısıtlamalarına rağmen, darbeli ve yaralı da olsa hayatiyetini sürdüren demokrasi birikimimizin neticesi olarak gerek siyasî muhalefet, gerekse sivil toplum tarafından dile getirilen sıkıntıların çok daha katmerlisi oralarda da yaşanıyor; ama maalesef hiç duyulmuyor.

Can kaybı için verilen en son rakam 6 bin civarında, ama gerçek sayının açıklananın çok çok üstünde olmasından korkuluyor.

Ve böylesine bir dehşet tablosunda bile çatışmalar, bombardımanlar devam ediyor.

Sonuçta, Suriye 12. yılını dolduran iç savaşla birlikte, depremin yıkıcı sonuçlarıyla da sarsılırken ağır bir travma daha yaşıyor.

Dualarımız Suriyeli kardeşlerimizin iç içe ve peş peşe gelen bu zorlu ve çetin imtihanlarının bitmesi; ülkenin yıllardır hasret kaldığı huzur ve barışa kavuşması; savaşın ve ardından depremin açtığı derin yaraların sarılması için. Allah hepimizin yardımcısı olsun...