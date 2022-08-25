Susarak işler düzelir mi?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu geçtiğimiz günlerde STK’lara gönderdiği mektupta “Körü körüne itaatle susarak işlerin düzeleceğini sanıyorsak, büyük bir yanılgı içindeyiz demektir” dedi.

Suskunluk, geçmişteki bütün baskı dönemlerinde olduğu gibi, 15-20 Temmuz sürecinde ve tek adam rejiminde de Türkiye’nin içine sürüklendiği son derece sıkıntılı bir durum.

Dertlerini içine atıp kimseyle paylaşamayan bireyin derin bir bunalıma girmesi nasıl kaçınılmazsa, aynı şey toplum için de geçerli.

Konuşamayan, tartışamayan bir toplum sıkıntılarını aşamaz, problemlerini çözemez.

Düşünce ve ifade özgürlüğü bilhassa bunun için hayatî ve kritik bir öneme sahip.

Bağlantılı olarak medya özgürlüğü de.

Ama baskı rejimlerinin en başta, öncelikle ve özellikle ihlal ettikleri özgürlüklerin başında da bunlar geliyor. Çünkü bunların geçerli olduğu ve serbestçe kullanıldığı yerde kaçınılmaz bir şekilde eleştiri, tartışma ve denetim oluyor. Bu da yönetenlerin keyiflerince icraat yapmalarına müsaade etmiyor.

Türkiye 12 Eylül darbesinden sonra da askerî yönetimin yoğun baskılarıyla bir korku ve suskunluk dönemine girmişti. Merhum Demirel’in “Dağa taşa korku sinmiş” diye ifade ettiği bu ortam, yine Demirel’in başını çektiği “Konuşan Türkiye” ve “Yasaksız Türkiye” kampanyaları ile önemli ölçüde aşılabilmişti.

Benzer bir atmosfer 28 Şubat sürecinde de tekrar hâkim olmuş ve gerek sivil toplumun, gerekse o dönemde şimdikiyle kıyas kabul etmeyecek bir dinamizmle devreye giren AB’nin ortaya koyduğu tavırla dağıtılmıştı.

Türkiye şimdi de 15-20 Temmuz sürecinde ve şeklen kalkmış gibi görünse dahi olumsuz sonuçları hâlâ devam eden OHAL’in yol açtığı bir korku ve suskunluk ortamında.

Siyasîleştirilen yargının “siyasetin sopası” olarak kullanıldığı, farklı ve eleştirel fikirlerin türlü tazyiklerle susturulmak istendiği, bağımsız medyanın cezalar, ilan ambargoları ve yargı tacizleriyle hedefe konulduğu, ilaveten iş dünyasının ekonomik yaptırımlarla zapturapt altında tutulmaya çalışıldığı bir baskı ortamında toplumun derin bir suskunluğa gömülmesi kaçınılmaz bir sonuç.

Ama bu suskunluğun çare olmadığı da bir vâkıa. Aşmak için cesaret ve dayanışma şart.