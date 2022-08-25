"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Susarak işler düzelir mi?

Kâzım GÜLEÇYÜZ
25 Ağustos 2022, Perşembe
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu geçtiğimiz günlerde STK’lara gönderdiği mektupta “Körü körüne itaatle susarak işlerin düzeleceğini sanıyorsak, büyük bir yanılgı içindeyiz demektir” dedi.

Suskunluk, geçmişteki bütün baskı dönemlerinde olduğu gibi, 15-20 Temmuz sürecinde ve tek adam rejiminde de Türkiye’nin içine sürüklendiği son derece sıkıntılı bir durum.

Dertlerini içine atıp kimseyle paylaşamayan bireyin derin bir bunalıma girmesi nasıl kaçınılmazsa, aynı şey toplum için de geçerli.

Konuşamayan, tartışamayan bir toplum sıkıntılarını aşamaz, problemlerini çözemez.

Düşünce ve ifade özgürlüğü bilhassa bunun için hayatî ve kritik bir öneme sahip.

Bağlantılı olarak medya özgürlüğü de.

Ama baskı rejimlerinin en başta, öncelikle ve özellikle ihlal ettikleri özgürlüklerin başında da bunlar geliyor. Çünkü bunların geçerli olduğu ve serbestçe kullanıldığı yerde kaçınılmaz bir şekilde eleştiri, tartışma ve denetim oluyor. Bu da yönetenlerin keyiflerince icraat yapmalarına müsaade etmiyor.

Türkiye 12 Eylül darbesinden sonra da askerî yönetimin yoğun baskılarıyla bir korku ve suskunluk dönemine girmişti. Merhum Demirel’in “Dağa taşa korku sinmiş” diye ifade ettiği bu ortam, yine Demirel’in başını çektiği “Konuşan Türkiye” ve “Yasaksız Türkiye” kampanyaları ile önemli ölçüde aşılabilmişti.

Benzer bir atmosfer 28 Şubat sürecinde de tekrar hâkim olmuş ve gerek sivil toplumun, gerekse o dönemde şimdikiyle kıyas kabul etmeyecek bir dinamizmle devreye giren AB’nin ortaya koyduğu tavırla dağıtılmıştı.

Türkiye şimdi de 15-20 Temmuz sürecinde ve şeklen kalkmış gibi görünse dahi olumsuz sonuçları hâlâ devam eden OHAL’in yol açtığı bir korku ve suskunluk ortamında.

Siyasîleştirilen yargının “siyasetin sopası” olarak kullanıldığı, farklı ve eleştirel fikirlerin türlü tazyiklerle susturulmak istendiği, bağımsız medyanın cezalar, ilan ambargoları ve yargı tacizleriyle hedefe konulduğu, ilaveten iş dünyasının ekonomik yaptırımlarla zapturapt altında tutulmaya çalışıldığı bir baskı ortamında toplumun derin bir suskunluğa gömülmesi kaçınılmaz bir sonuç.

Ama bu suskunluğun çare olmadığı da bir vâkıa. Aşmak için cesaret ve dayanışma şart.

Okunma Sayısı: 314
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ankara ve Şam ortak çalışmalı

    HSK, AİHM’e şikâyet edildi

    Sigorta ve kasko zamlarına tepki

    Kırım Tatarları kurban edilmesin

    İnşaat maliyetleri %106 yükseldi

    Öğretmenliğe itibar istiyoruz

    Okul masrafları yüzde 150 arttı

    Arakanlı Müslümanlar için BM’den destek çağrısı

    ABD, Ukrayna'ya 3 milyar dolarlık daha askeri yardım yapacak

    Avrupa son 500 yıldır böylesine kurak bir dönem yaşanmadı

    Pakistan'da 15 kişi daha şiddetli yağışlar sebebiyle öldü

    Trabzonspor zorlu Kopenhag maçına hazır

    İspanya'daki kuraklık endişesi gün geçtikçe artıyor

    Makalesi PNAS'ta acil yayımlanmıştı: Sancar'dan kainat kitabındaki yeni keşfine ilişkin ilk açıklamalar

    Nijerya'daki kolera salgınında ölü sayısı 91 oldu

    Yurt başvuruları başladı

    UEFA Avrupa Ligi'nde tur için avantaj Fenerbahçe'de

    BİK, Evrensel’in de ilan hakkını iptal etti

    Toplum kurtuluşu 6’lı masada arıyor

    Heykel değil hizmet lazım

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Susarak işler düzelir mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Seçim ve derin devlet
    Osman ZENGİN

    Erol Önder Hoca
    Süleyman KÖSMENE

    Bazen susmak konuşmaktan iyidir
    Genel

    HSK, AİHM’e şikâyet edildi
    Genel

    Sigorta ve kasko zamlarına tepki
    M. Latif SALİHOĞLU

    Mücadele şahıslarla değil, fikir ve cereyanlarla olmalı
    Faruk ÇAKIR

    Bu da güzel ‘haber’dir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.