Takrir-i Sükûndan sansür kanununa

Sansür kanunu olarak anılan düzenleme, medya ve muhalefetten gelen bütün itirazlara rağmen Meclisten geçirildi.

Aslında geçen dönemde gündeme getirilmişti, ama Ekim’e ertelendi ve yeni yasama dönemine bu kanunla start verilmiş oldu.

Genel kanaat, hedefin seçim sürecinde iktidarı rahatsız edecek ve sıkıntıya sokacak tüm yayınları engellemek olduğu yönünde.

Her ne kadar medyanın tamamına yakını iktidar kontrolüne alındıysa da, zaten yoğun baskılar altında olan bağımsız medyanın da tamamen susturulmak istendiği gayet açık.

Özellikle, çok uğraşılmasına rağmen hâlâ tam olarak kontrol edilemeyen sosyal medya daha sıkı bir zapt u rapt altına alınmaya; kullanıcıları korkutulup sindirilmeye çalışılıyor.

Bu gayretler iktidarı öngördüğü hedefe ulaştırmakta başarılı olacak mı; yoksa iyice bunalmış olan insanlardaki tepkiyi daha da büyütüp tam tersi bir sonuç mu verecek?

Uygulama sürecinde birlikte göreceğiz.

Tek adam rejiminin, gittikçe büyüyen kaybetme paniğiyle yaptığı bu atraksiyon, örnek alıp referans gösterdiği 20-30’ların şeflik rejimi inşa edilirken yapılanları hatırlatıyor.

Demokrasi tarihimizin en çok sesli ve hür parlamentosu olan Birinci Meclisin tasfiye edilip tek parti ve tek adama dayalı bir “cumhuriyet”in kurulma sürecinde, 1925’te çıkarılan Takrir-i Sükûn Kanunu çok etkili olmuştu.

Bu kanunla muhalif basın tamamen susturulmuş; muhalif gazeteci ve yazarlar istiklal mahkemeleri marifetiyle tasfiye edilmişti.

Şimdi de tek adam rejimi “ülkenin bekası” söylemleriyle kendi bekasını temin için benzer yöntemlere başvuruyor. Takrir-i Sükûn Kanununu sansür kanunuyla güncellerken, istiklal mahkemelerinin işlevini de sulh ve ağır ceza mahkemeleriyle devam ettiriyor.

İstiklal mahkemelerinin temyizi yoktu; şimdiki mahkemelerin görünüşte var. Ama 15-20 Temmuz ve tek adam rejiminin bütün yargı sistemi üzerinde kurduğu koyu vesayet ve tesis ettiği siyasî kadrolaşma, bu temyizin adalet lehine işlemesine izin vermiyor.

Ne var ki, Takrir-i Sükûn ve istiklal mahkemeleriyle kurulan düzen çeyrek asır sonra milletin oylarıyla nasıl yıkıldıysa, bu düzenin 2020’ler versiyonunu bekleyen son da aynı.

Hem de çok daha kısa bir zamanda...