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20 AĞUSTOS 2021 CUMA - YIL: 52

Taliban tekrar dönerken

Kâzım GÜLEÇYÜZ
20 Ağustos 2021, Cuma
20. yüzyıl biterken işgalci Rusları püskürtüp kovmayı başarmıştı Afganlar. 1978’de komünist bir darbeyi takiben başlayan işgal, Afgan mücahitlerin on yıldan fazla devam eden mücadelesinin ardından bitmişti.

Sonrasında Afganistan için yeni zorluk ve imtihanlarla dolu bir süreç başladı. Ülkenin işgal tahribatını temizleyip kendine gelmesi için evvelâ savaş dönemindeki birlik beraberliğin korunmasını ve bir an önce normale dönüp her alanda gelişme yoluna girilmesini hedefleyen bir dayanışmaya ihtiyaç vardı.

Ne yazık ki, savaşın muzaffer mücahitleri, bunu başaramadılar. Aksine, zaferle sonuçlanan Afgan destanını alkışlarla izleyenlerin mana veremediği bir iç savaşa sürüklendiler. Ülke bir türlü huzura kavuşamadı. Taliban böyle bir kardeş kavgası sonucu ortaya çıktı.

Rus işgalinden sonra Afganistan İslam Cumhuriyetinin ilk cumhurbaşkanı olan Sıbgatullah Müceddidî ülkenin böyle bir noktaya gelişini, işgale karşı yürütülen cihadı başarıya ulaştıran iyiniyetlerin kaybedilmesine ve makam mansıp kavgasının öne çıkmasına bağlamıştı. Müceddidî, Taliban’ın içinde de çok ihlâslı ve samimî Müslümanların bulunduğunu, ama bu hareketin dış müdahalelere çok açık olduğunu, ayrıca yaptıkları ile insanları İslamdan korkuttuklarını ifade ederek çok önemli tesbit ve eleştirilerde bulunmuştu.

İcraatlarında Üstadın “dinde hassas, muhakeme-i akliyede noksan” sözüne denk düşen örnekler veren Taliban, dış müdahalelere açık olduğunu 11 Eylül sonrası Usame bin Ladin ve el Kaide’ye kucak açarak gösterdi.

Ve bu durum Afganistan’ın bu defa da NATO işgaline maruz kalmasını netice verdi. 

Mücahitler neslinin önemli liderlerinden, 90’larda devlet başkanlığı da yapmış olan Prof. Dr. Burhaneddin Rabbanî de, kaosu, Sovyet işgalinin ardından kurulan mücahitler hükümetinin dış müdahalelerle dağıtılmasına bağlamış, sonradan işgal gerekçesi olarak gösterilen Taliban’ın da bu müdahalelerle ortaya çıkarıldığını söylemişti. İç savaşı durdurmaya çabalarken 2011’de o da kalleşçe suikastla şehit edildi. Ahmet Şah Mesut gibi.

Gelinen noktada ülke 20 yıllık ABD-NATO işgalinin ardından yine Taliban kontrolünde. 

Ve Afganistan yine diken üstünde, tedirgin. Allah Afgan kardeşlerimizin yardımcısı olsun.

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