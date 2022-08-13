Talimatla fiyat düşer mi?

Erdoğan’ın “Yazın düşer” dediği sebze-meyve fiyatları, yazın üçüncü ayını da yarılamamıza rağmen bir türlü düşmedi.

Bunun üzerine, Tarım Kredi Kooperatiflerine tekrar “Fiyatları düşürün” talimatı verdi.

Daha önce de demiş, ama olmamıştı. Kalıcı bir düşüş yine olmaz. Çünkü piyasa dengeleriyle belirlenen fiyatlar talimatla düşmez. O dengeler de birçok iç ve dış faktörle şekillenir.

Ucuzluğun birinci şartı yeterli ve bol üretim. Bunun da ilk şartı üretim maliyetlerinin düşük olması. Ama Türkiye’de tarım üretimi de çok pahalı hale geldi. Gübre, elektrik, sulama ve akaryakıt fiyatları çiftçiyi zorluyor.

Dahası, yerli üretimin teşvik edilmesi gerekirken bu yapılmayıp tarımda da ithalâta ağırlık veren politikalar ziraati çökertiyor.

İthalât dövizle yapıldığı için, dövizdeki artışa bağlı olarak fiyatlar da haliyle yükseliyor.

Artık buğdayı bile ithal ediyoruz ve o yüzden un ve ona bağlı olarak ekmek fiyatları sürekli artıyor. Bu yüzden İstanbul’da Halk Ekmek bu hafta 2 liradan 3 liraya çıktı.

Tarımda kendisine yeten sayılı ülkelerden biriyken bu konuda da dışa bağımlı hale getirilmiş olmamız son derece vahim ve üzücü.

Tarım Bakanının Venezuela’daki tarım arazileri için takdirlerini dile getirirken “Keşke biz de tarımın stratejik önemini daha önce kavramış olsaydık” itirafında bulunması da.

Bu noktada çok özel öneme sahip entegre bir proje olarak GAP’ı hatırlamamak olmaz.

Rahmetli Demirel’in “Halil İbrahim bereketi fışkıracak” diyerek başlattığı ve takipçisi olduğu bu proje zamanında tamamlanmış olsaydı, tarıma da müthiş katkıları olacaktı...

Gelinen noktada, 20 yıllık iktidarın öngörüsüz politikaları tarımı da, hayvancılığı da çökme noktasına getirdi. Onun yüzden tahılı da, sebze meyveyi de, eti de çok pahalı yemek mecburiyetiyle karşı karşıya bırakıldık.

Üretim maliyetlerindeki aşırı yükseliş, sayıları her gün artan çiftçileri tarımdan vazgeçiriyor ve giderek daha fazla tarla ekilmiyor.

Fındıktan üzüm ve incire, dünyada marka değerine sahip tarım ürünlerinde de üreticiden, verilmesi gereken destek esirgeniyor.

Tarım ürünlerinin tarla ve bahçeden hal, market ve pazara intikal sürecinde katlanan maliyetler de etiketlerde tüketiciye fahiş fiyatlar olarak yansıyor. Talimatlarsa işe yaramıyor.