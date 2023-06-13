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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Tarihî misyon devam ediyor

Kâzım GÜLEÇYÜZ
13 Haziran 2023, Salı
Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, seçimin ikinci turundan iki hafta sonra yaptığı değerlendirmelerden pasajlar:

“Türkiye’nin içinde bulunduğu tablo bize tarihî bir görev yüklemişti. Demokratik yollarla demokrasiyi yeniden inşa etmek. Altı lider ile, pek çok sivil toplum örgütü ile buluşmamız. Diyarbakır’dan Trabzon’a kadar hemen hemen bütün coğrafyada bütün kanaat önderleri ile bir araya gelerek, Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu ve bu durumdan ne için çıkması gerektiğini anlatan, yaklaşık 3-3.5 yıldır bir çaba var. Bu çabalar yüzde 48’lik bir sonuç doğurdu. Yeterli mi, değil.

“Demokrasi bir yarıştır. Biz çıtamızı yükselttik, iyi bir noktaya geldik. Toplumdaki kutuplaşmayı büyük ölçüde törpüledik. Yan yana gelmeyen, birbirine selam vermeyen kesimler yan yana geldi ve birbiri ile kucaklaştı. Pek çok sorunun çözümü için öncülük ettik.  

“Millet İttifakını oluşturan diğer partilerle birlikte hareket ettik. Altı lider ile yaptığımız toplantıda şunu söylemiştim: Bizi bir araya getiren temel unsur, demokrasi özlemidir. Bu, tarihin bize yüklediği bir misyondur. 

“Umutsuzluğa kapılmama nedenim de şu; bütün olumsuz şartlara rağmen yüzde 48 aldık. Valisinin, kaymakamının, jandarmanın neler yaptığını gayet iyi biliyorum. Kimleri nasıl tehdit ettiğini gayet iyi biliyorum. 

“Bunlar bizim için gerekçe olmamalı. Çünkü bütün bunlara rağmen mücadele etmek ve sonuç almak zorundayız. Bunu ben mi yapacağım? Bunu biz yapacağız, beraber ve birlikte yapacağız. Birlikte yaptığımız zaman Türkiye için olumlu bir tablo ortaya çıkacak.

“Eğer Türkiye bir otoriter rejimden çıkıp demokratik yol yakalayacaksa olay parti olayı olmaktan çıkıp bir Türkiye olayıdır. Olayı böyle görmezseniz, toplumsal birlikteliği sağlayamazsınız. Yüzde 1 bile olsa o toplumsal birlikteliğin içinde olmak zorundadır. 

“Bizi ortaklaştıran demokrasi talebimiz. Bu çerçevede bakıyoruz olaya, demokrasi ekseninde beraberliğimiz her zaman sürüyor.

“Bizler yarın değişim olacakmış gibi, yarın yeni birşey çıkacakmış gibi her zaman hazırlıklı olmak zorundayız. 5 yıl olacak, yatalım, 5’inci yılın sonunda uyanırız. Yok öyle birşey.”

Bu mesajların Millet İttifakı adına da liderlerin ortak imzasıyla deklare edilmesi lâzım.

Moralleri düzeltip umutları tazelemek için.

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Yorumlar

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  • Necati

    13.6.2023 23:25:39

    Demokrasi ve hürriyet, adalet ve kanun hakimiyeti için verilen mücadele kucumsenemez. Ve kesinlikle başarısızlık olarak değerlendirilemez. Üsdat hazretleri hayatı boyunca hürriyet, demokrasi mücadelesi vermiş, ekmeksiz yaşarım hürriyetsiz yaşayamam demiştir. Ve bu mücadeleden zarre kadar taviz vermemiştir. Gelinen noktada milletinin demokrasi talebi gittikçe kuvvet bulmuş, neticeye çok yaklaşılmıştır. Bu aşamada yılgınlık bıkkınlık ümitsizlik göstermek akıl kârı değildir. Unutmayalım iman hizmeti gibi demokrasi hizmeti de uzun soluklu dur, sabır metanet ve devamlı gayretli olmayı gerektirir.

  • Mehmet Kaşlıoğlu

    13.6.2023 11:56:49

    Millet İttifakı'nın kazandığı bu zafer nazarlardan kaçmamalı.Vatandaş gösterdiği bu mevcudiyetin kıymet ve ehemmiyetini bilmeli.İktidarsız iktidarın yaptığı hakikatı tersyüz etme gayretkeşliğinin farkında olmalı.Bu gayri hukukî muameleye itibar etmemeli. Muhalefet hakkında lâyık olduğu hakperesliği göstermeli. Ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun demokrasiye sahip çıkmak için gösterdiği canhıraş gayretlere bütün kuvvetiyle destek olmalı. Bu bütün bir millet olarak son şansımız.

Risale-i Nur Külliyatı

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