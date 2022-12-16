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16 ARALIK 2022 CUMA - YIL: 53

Tek adam rejimi kaybedecek

Kâzım GÜLEÇYÜZ
16 Aralık 2022, Cuma
Tek adam rejiminin kendisini en kuvvetli hissettiği bir noktada İstanbul seçimiyle yaşadığı şoku hâlâ atlamadığı malûm.

12 bin küsur farkla kaybettiği seçimi türlü katakullilerle yeniletince farkın 800 bini aşması bu şoku daha da ileri boyutlara taşıdı.

“İstanbul’u kaybeden, Türkiye’yi kaybeder” sözüyle haber verilen akıbetin habercisiydi bu sonuç. O günden bugüne, gittikçe büyüyüp derinleşen bu travmayla gelindi.

Yeni bir seçimin iyice yaklaştığı bir aşamada Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezası ve getirilen siyaset yasağı, bu travmanın tam bir paniğe dönüştüğünün göstergesi.

Ancak daha şimdiden görünen o ki, bu “siyasî” karar da önceki benzerleri gibi geri tepmeye mahkûm. Çığ gibi büyüyerek devam eden çok yoğun tepkiler bunun habercisi.

Siyasî tarihimiz güdümlü yargı vasıtasıyla siyasete yapılan tüm müdahalelerin her zaman geri teptiğini gösteren örneklerle dolu.

27 Mayıs’tan sonra kurulan düzmece Yassıada mahkemeleri, darbecilerin devirdikleri ve başbakanıyla iki bakanını astıkları DP’nin devamı olan AP’nin iktidarını önleyebildi mi?

12 Eylülcülerin darbe anayasası zoruyla getirdikleri siyasî yasaklar Demirel, Erbakan ve Ecevit’in başbakan ve ayrıca Demirel’in cumhurbaşkanı olmasına engel olabildi mi?

MNP ile başlayıp SP ile devam eden çizginin temsilcisi olan partilerin defalarca kapatılması bu çizgiyi siyasetten silmeyi başarabildi mi?

HDP çizgisindeki partiler de defaatle aynı akıbete uğradıkları halde bitirilebildiler mi?

2007’de AYM’nin çıkardığı 367 engeli, Abdullah Gül’ün Meclis tarafından cumhurbaşkanlığına seçilmesinin önüne geçebildi mi?

Erdoğan’ın belediye başkanı olarak aldığı ceza, sonraki süreçte evvela başbakan, sonra cumhurbaşkanı olmasını önleyebildi mi?

Örnekler çoğaltılabilir. Ama bu kadarı şimdilik yeter. Ve hepsi aynı gerçeği vurguluyor:

Siyaset, antidemokratik ve hukuk dışı mühendislik projeleriyle, güdümlü ve kumandalı yargı kararlarıyla dizayn edilemez. Bu yöndeki zorlamalar her zaman geri teper.

Millet İttifakının 3.5 yıl önce İstanbul’da aldığı sonuç, o ittifakın daha da gelişip güçlenmesiyle önümüzdeki genel seçimde ülke genelinde de tecelli edecek. Hiçbir zorlama ve fitne bu neticenin önüne geçemeyecek.

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