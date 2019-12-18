Tek adam rejimi tükenirken

Tek adam rejimine geçildikten sonraki siyasî gelişmeler, bu rejimin kendi dayanaklarını da birer birer çökertirken, alternatif siyasî hareketlenmeleri tetikleyip hızlandırdığı bir tabloyu önümüze koyuyor.

Tek adam dayatması kendi dayanaklarını nasıl çökertiyor? Evvelâ kendi partisini dağıtarak. Yıllarca beraber yürüdüğü ve yağan yağmurda beraber ıslandığı yol arkadaşlarını ağır ithamlarladışlayarak, tasfiye ederek.

Onların boşluğunu MHP ile doldurma çabasına girip yeni kırılmalara yol açarak.

İktidar partisindeki bu erime süreci eşzamanlı olarak ortağına da sirayet etti ve İYİ Parti bunun sonucunda ortaya çıktı.

MHP’nin son seçimlerde aldığı “yüksek” oy oranları kimseyi yanıltmamalı. “Devlet oyları” şimdilik oraya gittiği için bu oranlara çıktı.

Siyaset normalleşip çeşitlendikçe ve korku ortamı dağıldıkça bu tablo değişecek.

Kendisine “Cumhur İttifakı” adı verip ülkenin bekasını kendi varlığı ve bekasıyla özdeşleştiren ve muhalefeti “terör yandaşlığı” ile suçlayan çıkar ve korku ittifakı da kaybedecek.

Bu yoldaki ilk adım geçen sene Millet İttifakı çatısı altında güçbirliği yapan partilerin Meclisteki dengeyi ciddî şekilde değiştirdikleri 24 Haziran genel seçimiyle atıldı.

Ardından bu yıl iktidar blokunun Ankara ve İstanbul’u kaybettiği 31 Mart ve 23 Haziran seçimleri geldi. Şimdi sıra, iktidar partisiyle yollarını ayıran ve içlerinde cumhurbaşkanlığı, başbakanlık ve bakanlık yapmış önde gelen isimlerin de bulunduğu kadrolar tarafından kurulmasına başlanan yeni partilerde.

Bu partilerin katılımıyla daha da hareketleneceği aşikâr olan siyasî ortamda iktidar bloku, medyayı tamamen kendisine bağlayıp tek sesli hale getirmiş olmasına rağmen, artık tek başına gündem belirleme güç ve etkinliğine sahip değil.

Sınırötesi askerî operasyonlarla iç gündemi örtüp içerideki reel sorunların tartışılmasını önleme imkânını da büyük ölçüde kaybetti.

Artık hangi konuda ne söylese, karşısında, etkisi artan bir dille cevap veren bir muhalefet var. İktidar medyası sansürlese veya saptırmaya çalışsa bile bağımsız, alternatif mecralar ve sosyal medya kanalıyla mesajlar adresine ulaşabiliyor.

Dip dalga, önü alınamaz bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Artık hiçbir dayatma, baskı ve manipülasyon bunu durduramaz.