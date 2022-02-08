Tek adam rejiminde medya

Gerek tek adam rejiminin herşey gibi medyayı da kendisine bağlayıp propaganda aracı haline getirme niyeti, gerek ekonomik kriz, gerekse dijital medyanın yaygınlanması, geleneksel medyayı ciddî ölçüde geriletti.

Zaman zaman aynı manşetlerle çıktıkları için “Böyle olacaksa bu kadar gazeteye ne gerek var? Tek gazete çıksa yeter” dedirten iktidar gazetelerine ilgi ve talep çok düştü. Arkalarında iktidar desteği olmasa ânında çökerler.

Nitekim 2019 yerel seçiminde İBB el değiştirince, iktidar gazetelerinin bir bölümü hemen havlu attı. Böylece, belediye kaynaklarıyla yayın yapabildikleri ortaya çıkmış oldu.

Aynı durum iktidar TV’leri için de geçerli.

Mütemadiyen ve aşırı abartılı şekilde iktidar propagandası ve muhalefet karalaması yaptıkları için inandırıcılıklarını kaybettiler. Gazeteleri okunmaz, TV’leri izlenmez hale geldi.

Muhalif medya ise büyük çoğunluğu itibarıyla laikçi-Kemalist çizgide yayın yaptığı için etkili olamadı. Hattâ tam tersine bu yayınlar zaman zaman iktidarın ekmeğine yağ sürdü.

Sonuçta böyle bir kutuplaşma görüntüsü, iki cihetten de resmî ideolojiye yaradı. Kutuplaşmanın bir tarafındaki iktidar medyası ateşli bir resmî ideoloji propagandistliğine soyunurken, diğer tarafında da aynı şey tersinden yapıldı. Böylece resmî ideoloji açısından “yazı da gelse, tura da gelse” deyişindeki manaya denk düşen bir netice hâsıl oldu.

(İslamî hassasiyetlerden de, resmî ideoloji karşısındaki duruşundan da taviz vermeyen Yeni Asya’nın her hal ve şartta herkes için demokrasiyi, hukuku ve adaleti savunup tek adam rejimine ve siyasetteki din istismarına kararlılıkla karşı çıkan tavrı bu tablo içinde çok ayrı bir önem, anlam ve değer kazanıyor.)

Geleneksel medyanın durumu böyle iken, sosyal medya, iktidarın—çok istese dahi—elini fazla uzatamadığı ve arzu ettiği ölçüde etkili olamadığı bir alan olarak çok sesliliğin ve çeşitliliğin hâkim olduğu bir mecra oldu.

İktidar—ve zaman zaman muhalefet—medyasında yer bulamayan veya çarpıtılan birçok konu sosyal medyada gündem oldu ve topluma o kanalla ulaştı. Hattâ orada açılan kimi kampanyalarla olumlu sonuçlar alınabildi.

Ama sosyal medya ortamını sabote ederek kirletenler de var. Azgın trol çeteleri gibi.

Ki, onların ayrıca ele alınması lâzım.