Tek adam rejimiyle birlik beraberlik olur mu?

Elde olmayan irade dışı sebeplerle yaşanan zorluklar karşısında yapılması gereken, anlaşmazlık konularını askıya alıp bir kenara bırakarak, samimî ve kuvvetli bir dayanışma ile o zorlukları göğüslemek.

En azından o sıkıntıları aşıncaya kadar.

Düze çıkılıp işler rayına girdikten sonra, ortak mücadele boyunca rafa kaldırılan konular tekrar gündeme getirilip tartışmaya devam edilebilir. Demokrasinin gereği de bu.

Son dönemde, bilhassa tek adam rejimine geçildikten sonra yaşadığımız en büyük sıkıntılardan biri, ülkeyi yönetenlerin ağır kriz ortamında bile kucaklayıcı ve birleştirici bir yaklaşım ortaya koyamayıp, tam tersine kutuplaştırıcı tavrı tamgaz devam ettirmeleri.

Üstelik bütün toplumu her alanda büyük sıkıntılara sürükleyen yanlış politikaları inatla sürdürürken bunu yapmaları. Yapıcı uyarı ve eleştirileri bile “ihanet” olarak görmeleri.

Kendileri gibi düşünmeyen, dahası kendilerine biat etmeyen herkese “düşman” gözüyle bakıp, ellerindeki bütün gücü ve imkânları kullanarak yoğun bir baskı uygulamaları.

Yargıyı da baskı altına alarak adaleti engellemeleri, ayrım gözetmeden yaptıkları vahim hukuk ihlalleriyle çok geniş çaplı, yoğun ve yaygın mağduriyetlere sebep olmaları.

Keza israf, debdebe, gösteriş, kayırma ile işleyen bir keyfîlik düzeninde bütün kamu kaynaklarını kendilerine ve “yandaş”larına tahsis ederken, toplumun büyük çoğunluğunu fakirlik ve sefalete mahkûm etmeleri.

Böyle hukuk tanımaz, keyfî, sorumsuz ve denetimsiz bir yönetim anlayışının hükümferma olduğu bir ülkede huzur, ahenk, barış, kardeşlik, birlik ve beraberlik olabilir mi?

Bu anlayışa sahip bir yönetimin, çoğu kendi yanlış politikalarının neticesi olarak yaşanan zorluklar karşısında topluma yaptığı fedakârlık, dayanışma, birlik, beraberlik çağrıları kabul görebilir ve mâkes bulabilir mi?

İşte Türkiye tek adam rejiminin cenderesine sokulduktan sonra had safhaya ulaşan böyle bir sıkıntıyı yaşıyor. Bu durumu aşabilmesinin tek yolu ise, demokrasi, adalet, hukuk ve hürriyet ortak paydasında samimî, sıkı ve sağlam bir güçbirliği yaparak, bu rejimi demokrasinin kurallarıyla, sandıkta, milletin hür iradesiyle bertaraf ve tasfiye etmekten geçiyor.

Daha fazla vakit kaybetmeden...